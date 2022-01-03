New York Times: реже попадает в лёгкие — учёные объяснили, почему «омикрон» слабее предшественников

Новые исследования на лабораторных животных и тканях человека проливают свет на действие «омикрона» на организм. Согласно полученным данным, штамм наносит гораздо меньший вред лёгким в отличие от более ранних мутаций, которые часто оставляли рубцы и серьёзно затрудняли дыхание.

Серия новых исследований на лабораторных животных и тканях человека даёт первое представление о том, почему штамм «омикрон» становится причиной более лёгкого заболевания, чем предыдущие версии коронавируса, пишет The New York Times.

По словам издания, опыты над мышами и хомяками показали, что «омикрон» вызывает менее опасные инфекции, которые часто ограничиваются верхними дыхательными путями: носом и горлом. Штамм наносит гораздо меньший вред лёгким в отличие от своих предшественников, которые нередко оставляли рубцы и серьёзно затрудняли дыхание.

Ранние исследования пациентов показали, что «омикрон», впервые зафиксированный в ноябре прошлого года в ЮАР, реже приводит к сложному заболеванию, чем другие штаммы, — особенно среди вакцинированных. Тем не менее эти результаты сопровождались множеством оговорок.

Прежде всего, большая часть первых заражений «омикроном» приходилась на молодых людей, которые легче переносят и другие штаммы. Кроме того, во многих из этих случаев у инфицированных уже был определённый иммунитет, поскольку они переболели прошлым типом вируса или привились. Оставалось неясным, окажет ли новый штамм менее серьёзное воздействие, скажем, на непривитых пожилых людей, отмечает The New York Times.

По мнению издания, эксперименты на животных могут помочь развеять эту неопределённость, так как позволяют учёным тестировать вирус на идентичных видах, обитающих в одинаковых условиях. Авторы нескольких исследований, обнародованных в последние дни, приходят к одному и тому же выводу: «омикрон» мягче, чем «дельта» и другие более ранние версии COVID.

Накануне большой консорциум японских и американских учёных опубликовал отчёт о хомяках и мышах, которых инфицировали «омикроном» или одним из нескольких более ранних штаммов. Исследование показало, что животные, заражённые новой мутацией коронавируса, имели меньше повреждений лёгких, реже теряли вес и чаще выживали.

Животные, инфицированные «омикроном», в среднем испытывали гораздо более лёгкие симптомы. Но учёных особенно поразили результаты у сирийских хомяков, которые тяжёло переносили все предыдущие версии вируса. «Это было удивительно, поскольку любой другой штамм их сильно заражал», — подчеркнул вирусолог Вашингтонского университета и соавтор исследования доктор Майкл Даймонд.

Более лёгкая переносимость «омикрона», возможно, имеет анатомическое объяснение. Даймонд и его коллеги обнаружили, что уровень вируса в носу хомяков был таким же, как и у животных, инфицированных более ранней формой COVID. Но его уровни в лёгких составляли одну десятую или меньше от уровня других штаммов.

К аналогичным выводам пришли исследователи Гонконгского университета, которые изучали кусочки ткани, взятые из дыхательных путей человека во время операции. В 12 образцах лёгких исследователи обнаружили, что «омикрон» рос медленнее, чем «дельта» и другие варианты.

Эти выводы всё ещё необходимо дополнить дальнейшими исследованиями, включая эксперименты на обезьянах или исследование дыхательных путей людей, инфицированных «омикроном». Если результаты подтвердятся, то они смогут объяснить, почему люди, инфицированные штаммом, реже нуждаются в госпитализации, считает издание.

Коронавирусная инфекция начинается в носу или во рту и распространяется по горлу. При умеренном течении болезни она ограничивается только ими, но способна нанести серьёзный ущерб, если достигнет лёгких.

Иммунные клетки в лёгких могут слишком остро отреагировать на заражение и уничтожить не только инфицированные клетки, но и неинфицированные. Они вызывают неконтролируемое воспаление, оставляя рубцы на нежных лёгочных стенках. Более того, вирусы способны проникать из поврежденных лёгких в кровоток, вызывая образование тромбов и разрушая другие органы, отмечает The New York Times.

Вирусолог из Кембриджского университета Равиндра Гупта и его команда полагают, что они нашли молекулярное объяснение тому, почему «омикрон» не переносится в лёгкие так же хорошо, как прошлые версии вируса. Многие клетки в лёгких несут на своей поверхности белок TMPRSS2, который может непреднамеренно помочь проходящим вирусам проникнуть в клетку.

Но команда доктора Гупты обнаружила, что этот белок не очень хорошо цепляется «омикроном». В результате вирус хуже заражает клетки, чем «дельта». К такому же выводу пришли авторы параллельного исследования в Университете Глазго.

Альтернативным путём коронавирусы также могут проникать в клетки, которые не производят TMPRSS2. В верхних дыхательных путях клетки, как правило, не переносят белок, что может объяснить, почему «омикрон» обнаруживается там чаще, чем в лёгких, поясняет издание.

Хотя эти исследования помогают объяснить, почему вызванное «омикроном» заболевание протекает легче, они всё ещё не дают ответа о его высокой заразности. Только за один день на прошлой неделе в США зарегистрировали более 580 тыс. случаев, большинство из которых связывают с новым штаммом, обращает внимание The New York Times.

Учёные знают, что отчасти заразность «омикрона» обусловлена его способностью «уклоняться от антител». Это позволяет ему гораздо легче проникать в клетки вакцинированных людей, чем другим штаммам. Но исследователи подозревают, что у нового варианта есть и другие биологические преимущества.

На прошлой неделе учёные сообщили, что «омикрон» обладает мутацией, которая может ослабить так называемый врождённый иммунитет. Но потребуется больше экспериментов, чтобы узнать, действительно ли это является «одним из секретов успеха» нового штамма, заключает The New York Times.