NBC: «тяжёлое начало года» — из-за «омикрона» и непогоды в США массово отменяют рейсы

Для тысяч авиапассажиров в США новый год начался непросто, передаёт NBC. Авиаперевозчики массово отменяют или переносят рейсы из-за быстрого распространения варианта «омикрон», которым часто заражаются сотрудники авиакомпаний. Кроме того, ситуацию также усугубляют неблагоприятные погодные условия, говорится в материале.

На настоящий момент тысячи рейсов отменяются в преддверии выходных, которые и без того должны были стать одними из самых напряжённых за последний год в плане авиаперелётов.



ПАССАЖИРКА: Они сказали, что время ожидания до посадки составит 1 час 58 минут.



Только за сегодняшний день было отменено более 1,5 тысяч рейсов, ещё 2700 были задержаны. Семья Джесси Райта должна была лететь на одном из них. Им пришлось ехать в другой аэропорт после того, как их рейс отменили в последний момент.



ДЖЕССИ РАЙТ, пассажир: Когда я нажал на кнопку, чтобы проверить свой телефон, то, взглянув на экран, увидел, что рейс отменён.



Быстрое распространение варианта «омикрон» ослабляет авиалинии и аэропорты.



ВОН ХИЛЬЯРД, корреспондент NBC News: Сколько времени людям ещё стоит ожидать подобных отмен?



СКОТТ КИЗ, основатель компании Scott’s Cheap Flights: Думаю, нет никаких оснований считать, что подобные отмены рейсов прекратятся до окончания периода праздничных перелётов.



За прошлую неделю в Управлении транспортной безопасности количество выбывших агентов увеличилось в три раза. Сейчас более 1700 сотрудников не работают из-за того, что у них COVID. Сегодня Федеральное управление гражданской авиации указало в заявлении, что объёмы авиаперевозок на некоторых объектах могут быть сокращены из-за всё большего количества сотрудников, сдающих положительный тест.



Всё это происходит на фоне того, как по стране движется масштабный снежный шторм. Фронт из обычного снега и снега с дождём этим вечером движется на Средний Запад. Ожидается, что он обрушится на ключевые аэропорты от Денвера до Далласа и Чикаго.



ЭНДРЮ ГРОСС, Американская автомобильная ассоциация: Знаете, ожидайте худшего, но надейтесь на лучшее. Вы, скорее всего, столкнётесь с задержками. И у вас, вероятно, отменят рейс.



Тяжёлое начало нового года для тысяч пассажиров.



Вон сейчас находится с нами на связи. Что авиакомпании делают, чтобы расчистить этот огромный затор с авиаперевозками?



ВОН ХИЛЬЯРД: Как раз сегодня компания United начала предоставлять своим пилотам оплату в тройном размере за дополнительных пассажиров, которых они перевезут в январе. Сейчас давление на компании продолжает расти из-за положительных случаев, выявляемых у членов их экипажей.



Дата выхода в эфир 01 января 2022 года.