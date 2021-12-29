ABC: «омикрон» и непогода вынуждают авиакомпании США отменять тысячи рейсов

После напряжённых выходных авиакомпании в США продолжают отменять рейсы по всей стране, сообщает ABC News. По данным телеканала, основной причиной отмены тысячи авиаперелётов стала нехватка персонала из-за распространения штамма «омикрон». В некоторых регионах ситуацию усугубляет плохая погода.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США обнародовали новые рекомендации, после того как крупные авиакомпании назвали причиной отмены рейсов нехватку персонала из-за вспышек штамма «омикрон». Тысячи рейсов отменены на самых загруженных выходных в году. Ситуацию также усугубила плохая погода. С репортажем корреспондент ABC News Алекс Перес.

Сегодня кошмару, разыгравшемуся в аэропортах по всей стране, всё ещё не видно конца.

ПАССАЖИР: Это ужасно, особенно когда пытаешься путешествовать в праздники.

В выходные отменили более 3 тысяч рейсов, что разрушило планы на Рождество для множества семей. А сегодня отменили ещё 1,1 тысячи полётов. Латаша Уилльямс вместе со своей семьёй пытаются попасть домой в Новый Орлеан, но их рейс задерживается, а большое количество людей в аэропорту лишь усиливает её недовольство.

ЛАТАША УИЛЛЬЯМС, пассажир: Находиться в окружении такого количества людей, как по мне, это настоящий хаос.

Ситуацию также отчасти усугубляет погода, особенно в западной части страны. В Сиэтле из-за сильного снегопада в воскресенье пришлось отменить десятки рейсов. Слой снега в Сьерре и снежная буря в Миннесоте. Но главной проблемой остаётся рост случаев коронавируса, из-за которого сотрудники авиакомпаний вынуждены уходить на больничный или на карантин.

ДЕННИС ТЭДЖЕР, представитель Ассоциации американских гражданских лётчиков: Мы должны убедиться, что персонал не чувствует, что на них оказывают давление, чтобы они выходили на работу, если они подверглись воздействию COVID-19.

Сегодня доктор Энтони Фаучи предположил, что пришло время требовать подтверждение вакцинации для внутренних авиаперелётов.

ЭНТОНИ ФАУЧИ, главный научный советник президента Джо Байдена по мерам реагирования на пандемию: Когда вакцинация становится обязательным требованием,

это становится дополнительным стимулом для большего числа людей получить прививку. Если вы хотите ввести это требование для внутренних авиаперелётов, мне кажется, этот вопрос действительно следует рассмотреть.

Однако пока власти не приняли решение о введении обязательной вакцинации.

С нами на связи Алекс Перес из аэропорта Чикаго О’Хара. Алекс, возвращаясь к вопросу о пассажирах, застрявших в аэропортах по всей стране, вам стало известно, как они могут вернуть деньги?

АЛЕКС ПЕРЕС, корреспондент ABC News: Верно. Если ваш рейс отменили или очень сильно задержали, авиакомпании вернут вам деньги, всё, что нужно сделать, попросить об этом. Что касается ваучеров, берите их только в том случае, если это наиболее предпочтительный для вас вариант. Кроме того, в случае с отелями и путешествиями множество кредитных карт предусматривают страховку, так что убедитесь, что сверились со своей карточкой, Уит.

У людей хотя бы есть варианты. Спасибо, Алекс.

Дата выхода в эфир 28 декабря 2021 года.