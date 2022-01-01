Guardian: в ЮАР объявили о преодолении волны COVID, вызванной «омикроном»

Правительство ЮАР ослабило ряд ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. По мнению властей, африканская страна успешно прошла пик четвёртой волны, которая началась с появления штамма «омикрон», сообщает The Guardian.

ЮАР ослабила ограничения, связанные с коронавирусом. Власти полагают, что африканская страна преодолела пик четвёртой волны, вызванной штаммом «омикрон». Правительство Претории отменило ночной комендантский час, исходя из траектории пандемии, уровней вакцинации и имеющихся возможностей в секторе здравоохранения, пишет The Guardian.

«Всё указывает на то, что страна, вероятно, преодолела пик четвёртой волны на национальном уровне, — говорится в заявлении специального заседания кабинета министров ЮАР. — Несмотря на повышенную заразность «омикрона», уровень госпитализаций был ниже, чем в предыдущие волны».

По данным Министерства здравоохранения ЮАР, еженедельное число новых случаев заболевания сократилось на 29,7%. В то же время количество госпитализаций снизилось в восьми из девяти провинций страны.

ЮАР, где зафиксировали порядка 3,5 млн случаев заражений и 91 тыс. смертей от COVID, стала наиболее пострадавшей страной на континенте. Более того, именно в ней в прошлом месяце впервые обнаружили штамм «омикрон», напоминает издание.

Помимо снятия ограничений на передвижение, правительство также постановило, что торгующие спиртным магазины смогут вернуться к полноценной работе. Это станет долгожданным стимулом для торговцев и предприятий, которые понесли серьёзные убытки из-за пандемии и хотят улучшить свои дела в праздничный сезон.

Вместе с тем ограничение на количество участников общественных мероприятий сохраняется — не более 1 тыс. человек в помещении и не более 2 тыс. на открытом воздухе. Масочный режим в общественных местах также остаётся обязательным, а его нарушение наказывается как уголовное преступление.

Правительство ЮАР пошло на ослабление ограничений на фоне оптимистических прогнозов главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса. Он предположил, что мир может одержать победу над пандемией уже в следующем году, обращает внимание The Guardian.

«Спустя два года мы хорошо знаем этот вирус, — считает Гебреисус. — Мы знаем проверенные меры по контролю передачи инфекции: использование масок, избегание скопления людей, поддержание физической дистанции, соблюдение гигиены рук и органов дыхания, проветривание, тестирование и отслеживание контактов. Мы знаем, как лечить болезнь, которую он вызывает, и повышать шансы на выживание людей, страдающих серьёзными заболеваниями. Благодаря всем этим знаниям и возможностям в наших силах раз и навсегда обратить эту пандемию вспять».

Между тем, согласно базе данных The New York Times, США установили новый мировой рекорд по ежедневному приросту заболевших. В стране, где активно распространяется «омикрон», зафиксировали 488 тыс. случаев заражений. При этом существует вероятность, что даже эта цифра является значительно заниженной из-за растущей популярности домашних тестов на COVID-19 и бессимптомного течения болезни у некоторых людей.

Тем временем многие страны мира сокращают масштабы праздничных мероприятий или вовсе отказываются от них. В Париже вводят обязательное ношение масок на улице для всех лиц старше 11 лет. В Испании отменяют массовые гулянья в большинстве регионов и в крупнейших городах, за исключением Мадрида.

По информации The Guardian, Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS)

собирается открыть временные полевые госпитали для сдерживания возможного чрезмерного притока пациентов в Англии, власти которой не ввели обязательных ограничений на новогодние праздники. «Учитывая высокий уровень заражения COVID-19 и растущее количество госпитализаций, NHS сейчас находится на военном положении», — заявил руководитель ведомства Стивен Пауис.