France info: в Европе фиксируют рекордные цифры заражений «омикроном»

Во многих европейских странах на этой неделе были выявлены рекордные показатели заражений штаммом коронавируса «омикрон», сообщает France info. Как передаёт телеканал, сегодня европейский континент является наиболее затронутой новым вариантом ковида частью мира, что вынуждает правительства вводить новые ограничения.
«Омикрон» спровоцировал всемирный всплеск заражений. В Европе он чрезвычайно заметен. Добрый вечер, Жюльен Гаспарутто, наш корреспондент в Европе. Жюльен, многие из соседних с нами стран также регистрируют рекордные цифры заражений.
ЖЮЛЬЕН ГАСПАРУТТО, европейский корреспондент France info:Да, сегодня Дания удерживает первенство по числу ежедневно выявляемых случаев в Европе. Страна в первые преодолела отметку в 100 тысяч случаев за неделю. Один из шестидесяти жителей страны получил положительный результат анализа за последние семь дней.
В Греции также зафиксирован рекорд по заражениям, как и в Испании, где почти был достигнут показатель в 100 тысяч заражений в сутки — это в два с половиной раза больше, чем предыдущий рекорд, установленный в январе. Власти Мадрида приняли решение сократить срок карантина для заболевших с десяти до семи дней.
Европа сегодня — наиболее затронутая вариантом «омикрон» часть мира. Даже в странах, где число заражений не выросло существенно, власти говорят о своей обеспокоенности. К примеру, в Германии министр здравоохранения уже предупредил, что существующих ограничений будет недостаточно.
Похожая ситуация в Бельгии, где опасаются возвращения эпидемии после праздников, то есть, начиная со следующей недели. Сегодня Всемирная организация здравоохранения предупредила о крайне высоком риске, не преминув упомянуть о «цунами» заражений, которые ещё сильнее увеличат нагрузку на системы здравоохранения.
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