DT: «тёмное путешествие» — британский министр считает, что коронавирусные ограничения радикализировали террористов

Угроза терроризма в Великобритании могла только усугубиться из-за коронавирусных ограничений, так как потенциальные террористы, сидя по домам, имеют больше возможностей для радикализации, пишет The Daily Telegraph со ссылкой на слова министра безопасности этой страны Дамиана Хиндса. По его мнению, в условиях локдауна активное контактирование в интернете с определёнными материалами и людьми ускоряет эту тенденцию для ряда лиц.

Для Дамиана Хиндса пост министра безопасности Великобритании — это одновременно и честь, и тяжёлое бремя. Получив назначение на эту должность в августе, Хиндс проводит дни, работая вместе с спецслужбами, чтобы нейтрализовать огромное количество опасностей, которые постоянно угрожают британцам, пишет The Daily Telegraph.

«Очевидно, что эта тема очень тяжёлая и порой мучительная», — признал он, имея в виду заговоры разномастных террористов, а также экстремистские материалы, которые нередко ложатся ему на стол.

«Иногда ты видишь и слышишь такое, что никто бы не хотел ни видеть, ни слышать», — отметил он, добавив, правда, что работа на этом посту, в ходе которой он контактирует со многими отличными профессионалами — это «большая честь».

В интервью газете Хиндс рассказал об основных опасностях, с которыми, по его мнению, сталкивается Великобритания, а также описал то, что именно из себя представляют угрозы со стороны как террористов, так и ряда враждебных держав.

По мнению Хиндса, угроза терроризма в Великобритании могла только усугубиться из-за тех ограничений, которые власти были вынуждены ввести, чтобы остановить распространение коронавируса. При этом, как он считает, терактами теперь занимаются в основном не крупные международные организации, а люди, которые устраивают эти атаки «самостоятельно» и не зависят от какого-либо центра.

При этом Хиндс отметил, что в последние два года, которые во многом прошли в условиях локдауна, люди были вынуждены месяцами сидеть по домам, что, возможно, поспособствовало «радикализации в спальнях».

«Очевидно и логично, что когда большее количество людей проводит больше времени в своих спальнях за компьютером.., то та крошечная доля людей, которая воспринимает это как тёмное путешествие, растёт. И, как вы знаете, в интернете в условиях такого движения под откос и контактов с различными материалами и людьми вас начинает затягивать всё быстрее и быстрее», — сообщил министр.

Вместе с тем, Британии угрожают не только террористы, но и реалии геополитической борьбы, которая продолжает набирать обороты. В частности, Хиндс в этом плане особо выделил триумвират стран — Китай, Россию и Иран.

«Эти три страны, о которых я упомянул, физически обладают человеческими ресурсами, у них большое присутствие в киберпространстве, они способны на масштабные действия, — подчеркнул он. — Они могут проводить и проводят информационные операции и участвуют в них множеством различных способов».