DT: «тёмное путешествие» — британский министр считает, что коронавирусные ограничения радикализировали террористов
Для Дамиана Хиндса пост министра безопасности Великобритании — это одновременно и честь, и тяжёлое бремя. Получив назначение на эту должность в августе, Хиндс проводит дни, работая вместе с спецслужбами, чтобы нейтрализовать огромное количество опасностей, которые постоянно угрожают британцам, пишет The Daily Telegraph.
«Очевидно, что эта тема очень тяжёлая и порой мучительная», — признал он, имея в виду заговоры разномастных террористов, а также экстремистские материалы, которые нередко ложатся ему на стол.
«Иногда ты видишь и слышишь такое, что никто бы не хотел ни видеть, ни слышать», — отметил он, добавив, правда, что работа на этом посту, в ходе которой он контактирует со многими отличными профессионалами — это «большая честь».
В интервью газете Хиндс рассказал об основных опасностях, с которыми, по его мнению, сталкивается Великобритания, а также описал то, что именно из себя представляют угрозы со стороны как террористов, так и ряда враждебных держав.
По мнению Хиндса, угроза терроризма в Великобритании могла только усугубиться из-за тех ограничений, которые власти были вынуждены ввести, чтобы остановить распространение коронавируса. При этом, как он считает, терактами теперь занимаются в основном не крупные международные организации, а люди, которые устраивают эти атаки «самостоятельно» и не зависят от какого-либо центра.
При этом Хиндс отметил, что в последние два года, которые во многом прошли в условиях локдауна, люди были вынуждены месяцами сидеть по домам, что, возможно, поспособствовало «радикализации в спальнях».
«Очевидно и логично, что когда большее количество людей проводит больше времени в своих спальнях за компьютером.., то та крошечная доля людей, которая воспринимает это как тёмное путешествие, растёт. И, как вы знаете, в интернете в условиях такого движения под откос и контактов с различными материалами и людьми вас начинает затягивать всё быстрее и быстрее», — сообщил министр.
Вместе с тем, Британии угрожают не только террористы, но и реалии геополитической борьбы, которая продолжает набирать обороты. В частности, Хиндс в этом плане особо выделил триумвират стран — Китай, Россию и Иран.
«Эти три страны, о которых я упомянул, физически обладают человеческими ресурсами, у них большое присутствие в киберпространстве, они способны на масштабные действия, — подчеркнул он. — Они могут проводить и проводят информационные операции и участвуют в них множеством различных способов».
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