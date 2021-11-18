Independent: два теракта в течение месяца — британцев призвали к «бдительности» в преддверии Рождества

Британцев предупредили о вероятности террористических актов в преддверии Рождественских праздников, сообщает The Independent. Глава контртеррористического управления полиции Мэтт Джукс призвал жителей страны быть «бдительными» и приходить в полицию «со своими опасениями», так как недавние нападения могут подтолкнуть к действию других террористов.

Глава контртеррористического управления полиции Великобритании Мэтт Джукс призвал британцев быть «бдительными» в преддверии рождественских праздников, так как два террористических акта, совершённых на территории страны в течение месяца, могут сподвигнуть к действию других террористов, сообщает The Independent.

В среду вечером, через 48 часов после того, как власти Великобритании повысили уровень террористической угрозы до «серьёзного», Джукс предупредил, что опыт полиции показывает, что недавние инциденты «могут подтолкнуть других экстремистов к планированию и осуществлению собственных атак». По словам представителя Скотленд-Ярда, «серьёзный» уровень угрозы означает высокую вероятность новых атак.

«Полиция активизирует деятельность для защиты Великобритании. Это также означает, что нам нужно, чтобы общественность делала то же самое — была более бдительной и приходила к нам со своими опасениями», — заявил Джукс.

Как напоминает издание, в воскресенье около женской больницы в Ливерпуле прогремел взрыв, в результате которого погиб только террорист Эмад аль-Суалмин, который ранее не был в поле зрения британской контрразведки MI5 или контртеррористической полиции. А в середине октября в городе Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс Али Харби Али напал с ножом на депутата парламента от Консервативной партии Дэвида Эммесса.

Взрыв в Ливерпуле стал 14-м террористическим актом в Великобритании с марта 2017 года. При этом утверждается, что за этот период в стране удалось предотвратить 31 теракт, пишет The Independent.

По словам Джукса, за последний год контртеррористическое управление получило около 10 тыс. сообщений о предполагаемой террористической деятельности, пятая часть из которых представляла собой «полезные разведданные».

«Нападения могут принимать различные формы, как и подозрительное поведение. Если чьё-то поведение кажется необычным, доверьтесь своим инстинктам и сообщите нам. Вас не оставят без внимания, и вы можете добиться реальных изменений», — обратился к жителям Великобритании Джукс.