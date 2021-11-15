Times: взрыв в такси рядом с женской больницей Ливерпуля признан терактом

Неподалёку от приёмного покоя женской больницы Ливерпуля произошёл взрыв в салоне такси, пишет британская газета The Times. По данным полиции, происшествие было признано терактом. Террорист погиб, водитель машины выжил, но получил серьёзные ранения. Пока не ясно, связан ли этот инцидент с проводившейся в Ливерпульском кафедральном соборе службой по случаю поминального воскресенья, однако полиции уже удалось арестовать четверых подозреваемых.

После ареста четвёртого подозреваемого нападение террориста-смертника на женскую больницу Ливерпуля было объявлено терактом, пишет британская газета The Times.

Террорист погиб, а водитель такси, 45-летний Дэвид Перри, получил серьёзные ранения в результате детонации самодельного взрывного устройства, когда они подъехали к больнице. Взрыв произошёл незадолго до начала двухминутного молчания в поминальное воскресенье на службе в Ливерпульском кафедральном соборе, который находится неподалёку.

На записи камер наблюдения видно, что взрыв произошёл, когда машина подъехала к приёмному отделению больницы. Затем видно, как Перри, пошатываясь, выходит через водительскую дверцу, в то время как в задней части машины начинается пожар.

Помощник главного констебля Большого Манчестера и глава отдела по борьбе с терроризмом на северо-западе Расс Джексон сообщил, что Перри подобрал пассажира недалеко от Ратленд-авеню в районе Сефтон-парк в Ливерпуле. «Мужчина попросил отвезти его в женскую больницу Ливерпуля, которая находилась примерно в десяти минутах, — рассказал он. — Когда такси подъехало к месту высадки у больницы, в машине произошёл взрыв, из-за которого её быстро охватило пламя. Примечательно, что водитель такси спасся. Ему была оказана медицинская помощь в связи с полученными травмами, и в настоящее время он выписан из больницы». Ранее Борис Джонсон похвалил Перри за «невероятное присутствие духа и храбрость».

Как отмечает британская газета, дом на Ратленд-авеню, где, как предполагается, была изготовлена бомба, стал местом проведения штурма прошлой ночью. Джексон сказал, что при этом были найдены «важные предметы», и в течение дня улица оставалась оцепленной.

Полиция также обыскивает дома на Сатклифф-стрит в районе Кенсингтон в Ливерпуле. Её сотрудники связывают пассажира такси с обоими адресами, но не уверены, где именно он жил. Три человека в возрасте 21, 26 и 29 лет были арестованы вчера в соответствии с законом о терроризме, как и 20-летний мужчина сегодня утром. По словам Джексона, эти люди, предположительно, являются сообщниками террориста.

Также он отметил, что личность террориста была установлена, но мотивы происшествия пока остаются неясными. Полиция изучает записи телефонных разговоров злоумышленника и покупки, которые он совершал. «Наши данные показывают, что было изготовлено самодельное взрывное устройство, и пока мы предполагаем, что его изготовил пассажир такси», — добавил Джексон.

Причина, по которой злоумышленник отвёз самодельную бомбу в женскую больницу, неизвестна, как и причина её внезапной детонации. «Мы, конечно, знаем, что в непосредственной близости от больницы проходили мероприятия по поминовению и что возгорание произошло незадолго до 11 часов утра. На данный момент мы не можем установить какую-либо связь с этим, но мы продолжаем расследование», — заявил глава северо-западного отдела по борьбе с терроризмом.

Как сообщается в статье, в соборе проходила одна из крупнейших в стране служб поминального воскресенья, в которой приняли участие более 2 тыс. человек. На территории собора были установлены большие экраны, чтобы транслировать службу для тех, кто не смог попасть внутрь, а местные дороги были перекрыты для проведения парада, связанного с этим событием.

Женская больница Ливерпуля, в которой проходят лечение около 50 тыс. пациентов в год, является крупнейшей больницей своей специализации в Европе. Источники в службе безопасности подтвердили, что возможность исламистской террористической атаки входит в число сценариев, которые изучаются в данный момент.

Сейчас детективы пытаются выяснить, перевозились ли в такси нестабильные химикаты для изготовления бомб, присутствовало ли в нём взрывное устройство, или взрыв произошёл по какой-то другой причине. Одна из рассматриваемых теорий заключается в том, что детонатор устройства взорвался, тогда как с основным зарядом этого не произошло, сообщает британская газета The Times.