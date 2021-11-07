WION: США назвали «явным терактом» покушение на иракского премьера

Резиденция премьер-министра Ирака Мустафы аль-Каземи подверглась атаке беспилотника, сам глава иракского правительства в результате этого покушения не пострадал, передаёт WION. США категорически осудили это нападение, охарактеризовав случившееся как «явный террористический акт».
По имеющейся информации, премьер-министр (Ирака. — ИноТВ) аль-Каземи в результате предполагаемого покушения не пострадал. Пока никто не взял на себя ответственность за эту атаку.
В официальном заявлении иракской армии говорится, что целью атаки была резиденция аль-Каземи в «зелёной зоне» Багдада и что премьер сейчас находится в добром здравии.
Западные дипломаты, также находящиеся в «зелёной зоне», где расположены правительственные здания и иностранные посольства, заявили, что они слышали в этом районе взрывы и выстрелы.
Премьер-министр Ирака, между тем, опубликовал твит, в котором призвал к спокойствию и сдержанности. В официальном аккаунте аль-Каземи было сообщено, что с ним всё в порядке и что он призвал к абсолютному миру во благо Ирака.
Однако вскоре после того, как резиденция премьер-министра в «зелёной зоне» подверглась атаке беспилотника, вдали начали раздаваться звуки выстрелов и было видно, как дым поднимается в небо над Багдадом. До сих пор неясно, кто производил эти выстрелы.
Атака беспилотника, в результате которой, по данным источников в силовых структурах, ранения получили несколько членов личной охраны аль-Каземи, произошла после прошедших в иракской столице протестов по поводу результатов всеобщих выборов, состоявшихся в прошлом месяце.
Масштабные протесты в Ираке идут уже пару недель. Недавняя волна демонстраций была организована связанными с Ираном ополченцами, которые по итогам октябрьских выборов утратили большую часть своего влияния в парламенте. Они обвинили нынешнее правительство в мошенничестве на выборах и в нарушениях при подсчёте голосов.
Из Вашингтона уже пришла первая реакция на атаку беспилотника в Багдаде. Соединённые Штаты Америки осудили эту атаку беспилотника на резиденцию иракского премьера, охарактеризовав случившееся как «явный террористический акт».
Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, цитирую: «Мы с облегчением узнали, что премьер-министр не пострадал. Этот явный террористический акт, который мы категорически осуждаем, был устроен в самом сердце иракского государства. Мы находимся в тесном контакте с иракскими службами безопасности, которым поручено отстаивать суверенитет и независимость Ирака, и предложили свою помощь в расследовании этой атаки».
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