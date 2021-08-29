Le Figaro: Франция не покинет Ирак даже после ухода американцев, пообещал в Багдаде Макрон

Париж планирует сохранить свой контингент на иракской территории даже после ухода из страны американских сил. Об этом в субботу заявил Эммануэль Макрон, который находится с официальным визитом в Ираке, пишет Le Figaro. Между тем положение в Ираке чрезвычайно тяжёлое — и у французского президента будет возможность убедиться в этом своими глазами в воскресенье, когда он посетит освобождённый от террористов, но так и не восстановленный Мосул.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Багдад заявил, что Париж сохранит военное присутствие на территории Ирака, пока того желают граждане этой страны, сообщает Le Figaro.

Как отмечается в материале издания, иракские власти, решив «положить конец продолжавшемуся три десятилетия периоду дипломатической изоляции», в субботу провели в столице специальную конференцию «с целью вернуть Багдаду центральное положение в региональных делах», превратив Ирак, который ещё с момента своего «освобождения» в 2003 году постоянно сталкивается со сложными проблемами, «из поля брани между соперниками в территорию для урегулирования конфликтов между ними». На мероприятие были приглашены представители большинства соседних арабских государств, Турции и Ирана, а также господин Макрон — французские власти приняли активное участие в организации конференции, обозначившей новое сближение между Парижем и Багдадом, пишет французская газета.

Несмотря на то что конкретных плодов конференция так и не принесла, иракские и французские чиновники подчёркивали, что на ней в одном зале оказались новый глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян и его саудийский коллега Фейсал бен Фархан Аль Сауд, а это — «само по себе достижение», рапортует Le Figaro.

В ходе своего визита, разворачивавшегося на фоне «ухода американцев из Афганистана при плачевных обстоятельствах», Эммануэль Макрон неоднократно подчеркнул, что французские вооружённые силы останутся на территории Ирака надолго, подчёркивает обозреватель газеты. «Я хотел бы сейчас сказать, что участие и вовлечённость Франции в борьбу против терроризма не зависят ни от каких обстоятельств кроме обстановки на местах и ваших потребностей — вот, что я хотел бы прямо заявить вам и иракскому народу», — в частности, заявил французский лидер после встречи со своим иракским коллегой Бахрамом Салехом.

Как напоминает обозреватель Le Figaro, тогда как американский контингент в Ираке на данный момент насчитывает всего 2500 военнослужащих, которые будут постепенно покидать страну до 1 января следующего года, Париж рассчитывает в этот период оставить уровень своего присутствия в нынешних рамках — от 600 до 800 военных. «Вне зависимости от того, что решат США, Франция свой контингент сохранит», — подчеркивал господин Макрон на пресс-конференции по итогам мероприятия. «Наше присутствие зависит только от двух условий: будет ли продолжаться борьба с терроризмом и будет ли оно требоваться правительству Ирака», — отмечал следом французский президент, уточняя, что вооружённые силы Франции обладают необходимыми силами и средствами для сохранения присутствия в одиночку без поддержки американцев.

«Мы здесь для того, чтобы укреплять стабильность Ирака», — настаивал господин Макрон. Как подчёркивает обозреватель Le Figaro, Багдаду действительно необходима поддержка в этом плане, поскольку над ним по-прежнему нависает угроза и со стороны исламистов-суннитов из ИГ*, и от шиитских проиранских ополчений. По словам Макрона, для обеспечения безопасности необходимо «в первую очередь продолжать борьбу против ИГ и восстановление освобождённых районов». «ИГ было побеждено в 2017 году при поддержке международной коалиции, в которой участвовала и Франция, но оно по-прежнему остаётся угрозой, и нужно быть настороже», — также предупреждал французский президент на пресс-конференции. В воскресенье ему, впрочем, представится возможность, посетив город Мосул, воочию увидеть, что, к большому сожалению иракцев, упомянутое им восстановление страны «заставляет себя ждать», иронизирует журналист Le Figaro.

Повестка багдадской конференции была тщательно подобрана таким образом, чтобы избежать слишком острых тем, поэтому больше всего журналисты ожидали выступлений представителей Ирана, Саудовской Аравии и Турции — стран, которые наносили удары по своим противникам-курдам на севере Ирака, комментирует автор материала. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, выступая по итогам мероприятия, заявил: «Турция готова помочь Ираку в борьбе против терроризма». «Вот только непонятно, кого здесь назвали террористами — членов ИГ или же бойцов Рабочей партии Курдистана?» — подчёркивает обозреватель Le Figaro.

Министр иностранных дел Ирана Амир Абдоллахиян, в свою очередь, выступил на арабском языке с весьма умеренной речью, напомнив, что Тегеран «одним из первых оказал поддержку в борьбе против ИГ» в 2014 году, когда эта организация, которая до сих пор сохраняет тайные ячейки на иракской территории, завладела целыми регионами страны. «Освободившись от терроризма, Ирак теперь нуждается в восстановлении», — добавил представитель Ирана, обладающего в Ираке «серьёзным влиянием через самые разные политические и силовые каналы». «Мы будем продолжать поддерживать безопасность и стабильность в Ираке», — со своей стороны заявил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

Как пишет обозреватель Le Figaro, все эти слова участникам конференции придётся подтверждать реальными делами в Ираке. К счастью, господин Макрон в своих выступлениях объяснил, что присутствовавшие на мероприятии страны уже согласовали механизм отслеживания выполнения обещаний: чиновники планируют для обсуждения соответствующих тем раз в год встречаться на территории Иордании.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.