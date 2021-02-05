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Le Monde: в отношениях с США Макрон делает ставку на стратегическую автономию ЕС

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что стратегическая автономия Евросоюза выровняет перекос в трансатлантических взаимоотношениях, когда Брюссель полностью зависит от американского вооружения, сообщает Le Monde. Также Макрон призвал союзников прояснить ситуацию с Турцией, которая подорвала авторитет НАТО на Ближнем Востоке, и указал на необходимость диалога с Россией, которая разделяет европейские ценности и образ мысли.
Le Monde: в отношениях с США Макрон делает ставку на стратегическую автономию ЕС
Reuters

В четверг, 4 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с экспертами Атлантического совета заявил о плюсах стратегической автономии ЕС для США, пишет Le Monde.

Как рассказывает издание, в отношениях с Китаем, который является главным соперником американцев, французский лидер отказался от двух сценариев. Первый предполагает открытое противостояние Пекину со стороны ЕС и США, а второй — соблюдение Брюсселем равной дистанции между двумя полюсами. По словам Макрона, последнее «не имеет смысла», потому что ценности европейцев и американцев совпадают. В то же время лидер Франции приуменьшил значение подписанного недавно торгового договора между Евросоюзом и Китаем, который не является «большим делом» и ничего не изменяет в их отношениях.
 
После ожидаемого избавления от COVID-19 главным станет борьба с различными формами неравенства, которые усугубились на фоне пандемии, считает французский президент. В этой связи первые шаги администрации Байдена обнадёживают: сдержанность и сотрудничество подкрепляются уже анонсированным возвращением в ВОЗ и Парижское соглашение по климату. Для продвижения многостороннего подхода Макрон по-прежнему надеется организовать саммит постоянных членов Совбеза ООН — в 2020 году это не удалось из-за пандемии и недостаточного энтузиазма государств-участников.
 
Глава Франции также выступил в защиту стратегической автономии ЕС, которая является «хорошей новостью» для трансатлантических взаимоотношений. По его словам, европейцы должны взять на себя собственные интересы в сфере безопасности, по примеру борьбы против джихадистов в Сахеле, потому что в прошлом это «распределение бремени (в НАТО. — ИноТВ)… было не всегда справедливым». Как объяснил Макрон, «отношения постепенно стали сумасшедшими»: европейцы укрывались под защитой армии США, однако в обмен им приходилось закупать военную технику у Вашингтона. Как напоминает французская газета, президент уже говорил о зависимости ЕС от американского вооружения во время визита в Литву и Латвию в конце сентября 2020 года.
 
Кроме того, Эммануэль Макрон напомнил о своём желании «прояснить» среди союзников по НАТО, «кто является врагом». Приветствуя недавние более мирные заявления со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, лидер Франции акцентировал внимание на «невероятной агрессии (Анкары. — ИноТВ) в течение десяти лет на различных фронтах» против европейцев и американцев. «Турция поставила нас в глупую ситуацию», — заявил Макрон, говоря о турецком военном вмешательстве в Сирии в конце 2019 года. По мнению французского президента, эти действия «полностью уничтожили» репутацию НАТО, США и Франции в этом регионе.
 
Такой суровый тон в отношении Турции, однако, не вдохновил французского лидера на комментарии о России, отмечается в статье. Эммануэль Макрон высказался за необходимость стратегического диалога с Москвой, у которого нет альтернатив, даже если в ближайшей перспективе возможность добиться конкретных результатов «очень слабая». Президент признал, что для этого необходимы, «возможно, десятилетия». В то же время он указал, что президент Путин и многочисленные другие лидеры страны разделяют «ценности, историю, литературу, культуру, образ мысли» европейцев. Однако эти «ценности», подчёркивает Le Monde, всё же позволили Москве посадить в тюрьму оппозиционера Алексея Навального — что, по словам Макрона, является «огромной ошибкой».
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Le Monde Франция Европа
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