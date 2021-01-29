Global Times: при Байдене перезагрузки между Россией и США ждать не стоит — слишком сильны противоречия

На пути потенциальной перезагрузки ухудшившихся отношений между Россией и США находится множество препятствий, пишет профессор Пекинского университета международных отношений Гао Фэй в своей статье для Global Times. Как отмечает Фэй, США и Россия исповедуют принципиально различный подход к миропорядку. Кроме того, США рассматривают Россию в качестве крупной угрозы. Важно и то, что приоритетом для Байдена будет восстановление отношений с Европой, заметно ухудшившихся за годы правления Дональда Трампа.

В минувший вторник Джо Байден и Владимир Путин провели свой первый телефонный разговор, подчеркнувший проблемы в отношениях России и США, пишет профессор Пекинского университета международных отношений Гао Фэй в своей статье для Global Times. В СМИ заметили, что протоколы двух стран подчёркивали разные моменты разговора, в то время как Путин и Байден выразили желание не ухудшать текущие отношения, но также не обозначили срочных намерений по их восстановлению.

Как отмечает автор, на пути потенциальной перезагрузки американо-российских отношений находится множество препятствий. Во-первых, обе страны исповедуют разный подход к мировому устройству. США стремятся сохранить своё глобальное доминирование, в то время как Россия продвигает идею многополярности. Будучи двумя сильными военными державами, России и США трудно не рассматривать друг друга в качестве угроз безопасности.

Во-вторых, в Вашингтоне оценивают Россию в качестве крупной угрозы, пишет Фэй.

Американские дипломатические элиты считали Россию самой опасной в мире страной для американских интересов с момента окончания холодной войны и по наши дни. С точки зрения Вашингтона, Россия стремится подорвать международный статус США, а также демократические и либеральные ценности.

В-третьих, улучшение российско-американских отношений тормозится за счёт европейского фактора. По историческим причинам, ряд восточноевропейских стран имеют резкие антироссийские взгляды. США и сами использовали Россию, для того чтобы посеять разногласия между «старой» и «новой» Европой.

Как отмечает автор, за последние четыре года администрация Трампа значительно ухудшила отношения США с Европой. Поэтому восстановление американо-европейских отношений станет приоритетом политики Джо Байдена: при этом восстановление может происходить и за счёт использования образа России в качестве общей угрозы.

Автор подчёркивает, что отношения между США и Россией трудно перезагрузить из-за внутренних структурных противоречий, разрешение которых невозможно в краткосрочной перспективе.

Сегодня основы поддержания мировой безопасности и стабильности находятся в опасной ситуации, пишет Фэй. Заключённые между США и Россией договоры ПРО и ДРСМД уже не действуют. Лишь недавно стороны договорились продлить СНВ-3. Кроме того, в ноябре 2020 года США вышли из ДОН, после чего Россия также анонсировала свой выход из договора. Между тем, стабильность между США и Россией является основой для мировой безопасности: лишь посредством взаимного уважения и взаимодействия с положительной суммой стороны могут обеспечить мирное сосуществование.