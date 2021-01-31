Guardian: «нельзя быть наполовину беременной» — Макрон призвал Великобританию определиться с союзниками

Эммануэль Макрон призвал Лондон наконец решить, кто его союзники: у президента Франции сложилось впечатление, что британские власти обещали народу «всё подряд». Со своей стороны Макрон выразил надежду на «хорошие, мирные отношения» между Великобританией и ЕС, которые из-за территориальной и исторической близости связаны одной судьбой, пишет The Guradian.

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил правительство Джонсона, что Великобритании необходимо решить, кто её союзники, сообщает The Guardian.

«Какой курс хочет выбрать Великобритания? Нельзя быть и лучшим союзником США, и лучшим союзником ЕС, и новым Сингапуром. Необходимо определиться», — заявил Макрон во время полуторачасовой беседы с американскими, арабскими, европейскими и британскими журналистами. Французский лидер отметил, что Великобритании «нельзя быть наполовину беременной». «У меня сложилось впечатление, что лидеры страны обещали [своим гражданам] сразу все подряд», — объяснил президент. Если Лондон решит «полностью перейти на трансатлантическую политику», тогда ЕС будут нужны разъяснения, потому что это приведёт к расхождениям в правилах взаимодействия и доступе к европейским рынкам.

Эммануэль Макрон признался, что хотел бы поддерживать «хорошие, мирные отношения» с Соединённым Королевством, потому что судьбы стран Европы связаны, а наука и промышленность работают сообща. «Я выступаю за общие цели и общую судьбу, — подчеркнул президент. — Я надеюсь, что (премьер-министр Великобритании. — ИноТВ) Борис Джонсон согласен со мной в этом вопросе, поскольку, как я полагаю, сами британцы думают так же. Мы остаемся союзниками. История и география никак не изменились, поэтому я не думаю, что у британцев отличная от нас судьба».

Один из вопросов касался поиска Великобританией виноватого не только в ограничении поставок вакцин, но также брексите и антиковидном контроле на границе — часто в сложных отношениях с ЕС обвиняют лично Эммануэля Макрона, отмечается в статье. Президент в ответ отшутился: «Всякий раз, когда возникает проблема с ЕС, британцы просто любят ненавидеть французов — и меня — и возлагать ответственность на нас. Я принял эту роль. Иногда в напряжённые моменты задаю вопрос: «Почему я?» — возможно, это делает меня важнее, чем я есть!» Более серьёзным тоном глава Франции добавил, что ему очень нравится Великобритания и он уважает суверенность её народа, но считает брексит ошибкой: в основе голосования лежало множество лживых утверждений, и теперь выход из ЕС сильно усложнил положение дел.

Как отмечает The Guardian, во время интервью Эммануэлю Макрону задавали вопросы на различные темы, он говорил быстро и без бумажки, однако казался чем-то обеспокоенным. Издание предполагает, что причиной беспокойства стало ожидаемое на выходных обращение главы государства к гражданам о дальнейших антиковидных ограничениях. Вопрос о возможном введении карантина во Франции стал единственным, на который президент отказался отвечать.