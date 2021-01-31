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Guardian: «нельзя быть наполовину беременной» — Макрон призвал Великобританию определиться с союзниками

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Эммануэль Макрон призвал Лондон наконец решить, кто его союзники: у президента Франции сложилось впечатление, что британские власти обещали народу «всё подряд». Со своей стороны Макрон выразил надежду на «хорошие, мирные отношения» между Великобританией и ЕС, которые из-за территориальной и исторической близости связаны одной судьбой, пишет The Guradian.
Guardian: «нельзя быть наполовину беременной» — Макрон призвал Великобританию определиться с союзниками
Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил правительство Джонсона, что Великобритании необходимо решить, кто её союзники, сообщает The Guardian.

«Какой курс хочет выбрать Великобритания? Нельзя быть и лучшим союзником США, и лучшим союзником ЕС, и новым Сингапуром. Необходимо определиться», — заявил Макрон во время полуторачасовой беседы с американскими, арабскими, европейскими и британскими журналистами. Французский лидер отметил, что Великобритании «нельзя быть наполовину беременной». «У меня сложилось впечатление, что лидеры страны обещали [своим гражданам] сразу все подряд», — объяснил президент. Если Лондон решит «полностью перейти на трансатлантическую политику», тогда ЕС будут нужны разъяснения, потому что это приведёт к расхождениям в правилах взаимодействия и доступе к европейским рынкам.
 
Эммануэль Макрон признался, что хотел бы поддерживать «хорошие, мирные отношения» с Соединённым Королевством, потому что судьбы стран Европы связаны, а наука и промышленность работают сообща. «Я выступаю за общие цели и общую судьбу, — подчеркнул президент. — Я надеюсь, что (премьер-министр Великобритании. — ИноТВ) Борис Джонсон согласен со мной в этом вопросе, поскольку, как я полагаю, сами британцы думают так же. Мы остаемся союзниками. История и география никак не изменились, поэтому я не думаю, что у британцев отличная от нас судьба».
 
Один из вопросов касался поиска Великобританией виноватого не только в ограничении поставок вакцин, но также брексите и антиковидном контроле на границе — часто в сложных отношениях с ЕС обвиняют лично Эммануэля Макрона, отмечается в статье. Президент в ответ отшутился: «Всякий раз, когда возникает проблема с ЕС, британцы просто любят ненавидеть французов — и меня и возлагать ответственность на нас. Я принял эту роль. Иногда в напряжённые моменты задаю вопрос: «Почему я?» возможно, это делает меня важнее, чем я есть!» Более серьёзным тоном глава Франции добавил, что ему очень нравится Великобритания и он уважает суверенность её народа, но считает брексит ошибкой: в основе голосования лежало множество лживых утверждений, и теперь выход из ЕС сильно усложнил положение дел.
 
Как отмечает The Guardian, во время интервью Эммануэлю Макрону задавали вопросы на различные темы, он говорил быстро и без бумажки, однако казался чем-то обеспокоенным. Издание предполагает, что причиной беспокойства стало ожидаемое на выходных обращение главы государства к гражданам о дальнейших антиковидных ограничениях. Вопрос о возможном введении карантина во Франции стал единственным, на который президент отказался отвечать.
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Guardian Великобритания Европа
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