Le Monde: юристы призвали европейцев договориться с британцами о свободе передвижения без участия Брюсселя

Самым драматичным последствием брексита стала потеря прав британцев на территории ЕС и европейцев на территории Великобритании, констатируют на страницах Le Monde преподаватели европейского права Альберто Аллемано и Дмитрий Коченов. Для смягчения этого потрясения авторы предлагают европейским странам заключить с Великобританией двусторонние соглашения о свободе передвижения от собственного имени и без участия Брюсселя.

Как с ужасом обнаружили бесчисленные путешественники из Великобритании, которым было отказано во въезде в Европейский союз в новогоднюю ночь, самым драматичным последствием брексита стала потеря британцами европейского гражданства, пишут на страницах Le Monde преподаватель кафедры европейского права в Высшей коммерческой школе Парижа Альберто Аллемано и преподаватель кафедры конституционного права ЕС в Гронингенском университете Нидерландов Дмитрий Коченов.

Как напоминают авторы, 31 декабря 2020 года 67 млн британских подданных потеряли право селиться и работать в ЕС и других странах, а граждане ЕС утратили те же права на территории Великобритании. «Это самая крупная потеря прав на нашей памяти», — подчёркивают специалисты.

В последние 40 лет британцы, находившиеся в командировках или туристических поездах, а также проживавшие в континентальной Европе, пользовались в принимающих странах статусом европейских граждан. То же относится и к гражданам ЕС, которые на протяжении многих лет переезжали в Великобританию. Как поясняют эксперты, в этом и заключается суть европейского гражданства: оно даёт право не подвергаться дискриминации и чувствовать себя гражданином страны в каждом государстве — члене Евросоюза независимо от гражданства.

Неудивительно, что ценность британского паспорта упала — из первой десятки он опустился на уровень, сравнимый с аргентинским или бразильским документом о гражданстве. Хотя путешественникам из Великобритании по-прежнему разрешено безвизовое передвижение по странам ЕС в течение 90 дней за полугодие, это право не является безусловным, замечают юристы.

«Статус британского гражданина после брексита в Европе отныне эквивалентен статусу китайского туриста, с той лишь разницей, что территория и экономика Великобритании не сравнимы с Китаем», — констатируют авторы статьи. По убеждению экспертов, «это страшный удар по правам всех англичан», идёт ли речь о миллионах граждан, чьи жизни уже тесно связаны с европейским континентом, или всех тех, «у кого никогда не будет этой возможности».

Однако, вместо того чтобы возмущаться решением Великобритании выйти из ЕС, специалисты предлагают подумать о том, чтобы ограничить ущерб, причинённый «этой внезапной и беспрецедентной потерей прав».

Если восстановление свободного передвижения людей на всей территории ЕС исключено, ничто в законодательстве ЕС или соглашении между ЕС и Соединённым Королевством не запрещает каждому из государств-членов предоставлять гражданам третьих стран (например, гражданам Великобритании в 2021 году) права на работу, проживание и отсутствие дискриминации, замечают эксперты.

Теперь, когда вопрос европейского гражданства больше не стоит на кону, двусторонний подход к свободному передвижению людей может стать отличным способом продвижения вперёд. Так, общая зона передвижений между Ирландией и Великобританией после брексита является прекрасным примером двустороннего подхода и может ознаменовать новое начало, уверены авторы. Помимо этого, Соединённое Королевство могло бы заключить соглашения с Францией, Данией, Норвегией, Швейцарией и несколькими другими странами на взаимной основе.

Двусторонний подход к свободному передвижению людей стал бы первым шагом на пути к обострению ухудшившихся отношений между Соединённым Королевством и континентальной Европой, уверены авторы. Кроме того, соглашения с отдельными странами могли бы иметь преимущества перед единым подходом, пропагандируемым ЕС и отрицающим всю сложность европейского континента, который не дал никаких результатов в переговорах по брекситу. «Там, где наднациональный двусторонний подход ЕС — Великобритания потерпел неудачу, национальный двусторонний подход Франция — Великобритания, Испания — Великобритания или Швейцария — Великобритания обречён на успех», — считают юристы.