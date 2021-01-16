Spiegel: подрыв «единого фронта» ЕС — Германия вела сепаратные переговоры с Великобританией

В то время как Евросоюз пытался заключить сделку с Великобританией в рамках брексита, правительство ФРГ в течение полугода параллельно обсуждало с ней будущее двусторонних отношений, сообщает der Spiegel. В Германии эта информация вызвала раздражение оппозиции: многие политики уверены, что сепаратные переговоры «подрывают общую внешнюю политику и политику безопасности ЕС».

Правительство ФРГ вело переговоры с правительством Великобритании о будущих отношениях параллельно с переговорами Евросоюза. На заседании комитета по делам Европейского союза министр иностранных дел Германии Хайко Маас сообщил, что в течение примерно полугода правительства изучали вопрос дальнейшего внешнеполитического сотрудничества, передаёт der Spiegel.

По словам Мааса, целью переговоров являлся двусторонний меморандум о взаимопонимании. При этом министр заявил, что Германия держала других партнёров по ЕС, например Францию, в курсе ведущихся переговоров.

Члены оппозиционных партий выразили своё удивление произошедшим: «В рамках Евросоюза было согласовано, что мы сильны только в том случае, если выступаем единым фронтом на переговорах, — утверждает Томас Хакер из Свободной Демократической партии. — Если министерство иностранных дел параллельно вело переговоры с Лондоном, то это требует объяснений».

Депутат бундестага от партии «Зелёных» Франциска Брантнер раскритиковала действия правительства Германии: «Параллельные двусторонние переговоры подрывают общую внешнюю политику и политику безопасности ЕС». Высказывания Мааса вызвали раздражение еще и потому, что премьер-министр Борис Джонсон не хотел вести переговоры с ЕС по вопросам внешней политики. «Перевод формата переговоров в двусторонний мы считали ошибкой», — заявил Михаэль Линк, член СвДП и бывший директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Министерство иностранных дел указывает на то, что Маас объявил о переговорах по германско-британскому меморандуму ещё в феврале 2020 года. «И в двустороннем формате, уважаемые коллеги, помимо переговоров с Европейским союзом, мы будем дальше тесно сотрудничать с нашими британскими друзьями, — заявил Маас в ходе дебатов в бундестаге 13 февраля прошлого года. — Мой коллега Доминик Рааб и я намерены уже в ближайшие недели подписать совместную декларацию, в которой, например, будут согласованы регулярные встречи на уровне министров и консультации министров иностранных дел между Германией и Великобританией».

По его словам, переговоры ещё не были завершены. Когда они будут завершены — пока неизвестно.