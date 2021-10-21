CNN: база США в Сирии подверглась «преднамеренной и скоординированной» атаке дронов

На базу американских войск Эт-Танф в Сирии было совершено нападение, в том числе с использованием беспилотников. По предварительным данным, атака, которая обошлась без человеческих потерь, была организована поддерживаемым Ираном шиитским ополчением, передаёт CNN.

На базу американских войск Эт-Танф в Сирии была совершена «преднамеренная и скоординированная» атака с использованием беспилотников и огня с закрытых позиций. Об инциденте сообщило Центральное командование Вооружённых сил США, которое контролирует операции на Ближнем Востоке, передаёт CNN.

По предварительным данным, в результате нападения никто не пострадал, но оценка ущерба продолжается. «Мы оставляем за собой неотъемлемое право на самооборону и отреагируем в любое время и в любом месте по нашему выбору», — пообещал пресс-секретарь Центрального командования капитан Билл Урбан.

В Сирии находится порядка 900 американских военнослужащих. В основном они рассредоточены на базе Эт-Танф и восточных нефтяных месторождениях страны, отмечает телеканал.

База США находится недалеко от сирийской границы с Иорданией в зоне деэскалации площадью 20 квадратных миль, которая была создана Москвой и возглавляемой Вашингтоном коалицией для предотвращения случайного боестолкновения двух сторон. В последние годы здесь случались ожесточённые бои между американскими войсками и боевиками ИГ*, которые закрепились в этом районе, напоминает CNN.

На момент выхода статьи ещё никто не взял на себя ответственность за нападение на американскую базу. Однако поддерживаемые Ираном шиитские ополчения в регионе часто нападают на войска США в Сирии и Ираке, обращает внимание телеканал.

В конце июня, в период обострения американо-иранских отношений, база США в восточной Сирии подверглась ракетному удару. Вашингтон сразу же возложил вину за случившееся на проиранское ополчение.

Администрация Джо Байдена предприняла первую известную военную операцию в Сирии в феврале. Войска США нанесли удар по объекту, используемому двумя проиранскими группами, в ответ на ракетные обстрелы американцев в регионе.

Силовая акция вызвала обеспокоенность у американских законодателей, которые заявили, что Байден не запрашивал необходимое разрешение у конгресса. В ответ Белый дом сослался на вторую статью Конституции США и устав ООН.

Кроме того, в конце сентября войска США совершили авиаудар на северо-западе Сирии. Целью операции была ликвидация находившегося в Идлибе лидера «Аль-Каиды»**, подчёркивает CNN.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.