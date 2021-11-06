Welt: законно владеть оружием в Германии может больше экстремистов, чем когда-либо

После теракта в Ханау в феврале 2020 года, когда безработный экстремист намеренно убил девятерых человек с миграционным прошлым, министр внутренних дел Германии обещал, что выдача разрешений на оружие в стране будет ужесточена. Однако расследование Welt показало, что с тех пор ситуация для правоэкстремистов не изменилась: более полутора тысяч человек, придерживающихся радикальных взглядов, могут владеть оружием совершенно легально.

Теракт в Ханау в феврале 2020 года. Безработный Тобиас Р. намеренно убил девятерых человек с миграционным прошлым. Федеральное управление уголовной полиции классифицировало это преступление как однозначно имеющее экстремистский характер и расистскую подоплёку. Кроме того, власти были осведомлены о параноидальных бредовых идеях преступника. Несмотря на это, Тобиас Р. мог совершенно легально владеть оружием. Министр внутренних дел тогда пообещал следующее.

ХОРСТ ЗЕЕХОФЕР, министр внутренних дел Германии: Мы только что приняли закон: каждый, кто подаёт заявление на получение разрешения на владение оружием, будет автоматически проходить проверку в отношении того, какие данные имеются против него. Второе: те, кто обладает разрешением на владение оружием и входит в какое-либо экстремистское объединение, будут лишены разрешения на оружие. И также верно то, что вы сейчас мне сказали, — учитывая этот серьёзный аргумент — нужно регулярно проверять, вправе ли тот или иной человек обладать разрешением на владение оружием.

Однако спустя более чем полтора года после теракта в Ханау выясняется, что для многих праворадикалов ничего не изменилось. Напротив, журналистское расследование Welt и Welt am Sonntag показало, что на данный момент у более чем 1250 поставленных на учёт правых экстремистов есть так называемая лицензия на владение оружием. Такого большого числа не было ещё никогда. Среди «граждан рейха» число владеющих разрешением на оружие за последнее время сократилось почти до 270 человек.

АЛЕКСАНДЕР НАБЕРТ, участник расследования команды Welt: Абсолютное большинство экстремистов составляют правые экстремисты и «граждане рейха», которые имеют легальное разрешение на владение оружием. Это более 1500 человек. В сфере левого экстремизма, экстремизма со стороны иностранцев и исламизма показатели существенно ниже. Они не проявляют особого интереса к оружию в Германии — по крайней мере к легальному.

По всей стране сейчас зарегистрированы более 5 миллионов единиц огнестрельного оружия. Как показало расследование Welt, многим экстремистам тоже удаётся совершенно законно приобрести оружие.

Дата выхода в эфир 05 ноября 2021 года.