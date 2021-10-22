Times: Джонсон пообещал уголовную ответственность для руководителей медиа за экстремистские материалы

Руководители британских СМИ, позволяющие публиковать экстремистские и сеющие ненависть материалы, будут подвергаться уголовной ответственности, пишет The Times, ссылаясь на заявление Бориса Джонсона. Отмечается, что пока в Великобритании действует акт, предусматривающий денежные штрафы за подобные нарушения.
Борис Джонсон пообещал применять уголовную ответственность к руководителям СМИ, позволяющим публиковать «вредоносные материалы» в своих изданиях, сообщает The Times. Как отмечает издание, это был ответ британского премьера на критику со стороны лидера лейбористской партии Кира Стармера, заявившего, что правительство должно вводить уголовную ответственность в отношении руководителей медиа, публикующих экстремистские и сеющие ненависть материалы.
The Times напоминает, что в мае этого года правительство Великобритании приняло акт о безопасности в сети, который предусматривает крупные денежные штрафы для СМИ, которые не соблюдают принципы заботы о пользователях. Теперь же уголовная ответственность вводится в качестве отложенной меры, в случае если регуляторы найдут соответствующие основания.
Поправки к акту о безопасности в сети были позитивно восприняты главой организации по защите детей в сети Энди Берроузом, пишет издание. По словам Берроуза, криминальная ответственность для руководителей медиа необходима для предотвращения вреда.
Как отмечает The Times, поправкам к акту ещё предстоит пройти одобрение в верхней и нижней палатах парламента. Следовательно, законную силу он приобретёт не раньше 2023 года. Кир Стармер раскритиковал правительство за промедление: «Прошло уже три года с тех пор, как правительство пообещало закон о безопасности в сети, однако его до сих пор нет. Тем временем ущерб от вредных материалов в интернете высок как никогда».
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