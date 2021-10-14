Sky News: норвежские правоохранители расценивают нападение с луком в Конгсберге как теракт

Полицейская служба безопасности Норвегии на данный момент расценивает недавние события в Конгсберге, где злоумышленник убил из лука пятерых человек, как теракт, сообщает Sky News. Между тем в ведомстве отметили, что уровень террористической угрозы в стране не изменился и остаётся умеренным.
Убийство пятерых человек в норвежском Конгсберге, которое было совершено злоумышленником, вооружённым луком и стрелами, по всей видимости, было «террористическим актом», сообщает Sky News со ссылкой на Полицейскую службу безопасности (PST) Норвегии.
В заявлении ведомства, в частности, говорится: «События в Конгсберге представляются на данный момент террористическим актом, но расследование, которое ведёт Юго-восточный полицейский округ, более подробно разъяснит, чем были мотивированы данные события».
В Полицейской службе безопасности также отметили, что уровень террористической угрозы в Норвегии не изменился и остаётся умеренным.
В ведомстве также подчеркнули, что обвиняемый по этому делу был известен им ещё до этого инцидента, добавив, что они не могут предоставить никаких подробностей по этому вопросу.
Как напоминает Sky News, злоумышленнику, которым оказался 37-летний датчанин, проживавший в Конгсберге, изначально удалось уйти от полицейских, оказавших ему отпор после того, как он выпустил по ним стрелы. Однако примерно через полчаса его всё-таки арестовали.
Полиция считает, что все убийства произошли именно в этот период. Они говорят, что подозреваемый ранее был идентифицирован как имеющий признаки радикализации и теперь он пройдёт судебно-психиатрическую экспертизу.
Правоохранители сообщили, что ранее подозреваемый был уже несколько раз судим. Так, в прошлом году суд запретил ему приближаться к двум близким родственникам после того, как он пригрозил убить одного из них.
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