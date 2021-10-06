CNN: для США 2020 год стал рекордным по количеству убийств

В США с 2019-го по 2020-й количество убийств в стране выросло на рекордные 30%, передаёт CNN со ссылкой на доклад Центров по контролю и профилактике заболеваний. При этом в 2020-м число смертей, наступивших в результате убийства, оказалось самым высоким в современной истории Соединённых Штатов.
Накануне вечером был опубликован новый доклад Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), в котором сообщается о рекордном приросте числа убийств в США. Из документа видно, что в 2020 году число смертей, наступивших в результате убийства, было самым высоким в современной истории. С подробностями корреспондент CNN Райан Янг.
РАЙАН ЯНГ, корреспондент CNN: Кристин, Лора, доброе утро. Эти тревожные данные по числу убийств в США мы получили от ЦКПЗ. С 2019-го по 2020 год у нас произошёл 30-процентный рост. В нашей стране было совершено более 20 тысяч убийств, и этому поспособствовало насилие с применением оружия.
Мы, разумеется, делали репортажи из разных городов по всей Америке, и в этих материалах говорилось о росте насилия. Но когда вы видите, как в целом выросло количество убийств, то приходят на ум мысли о том, насколько смертоносным был 2020 год. И вы смотрите на всё это через призму пандемии.
Взгляните на цифры: налицо 30-процентный прирост. Если раньше было около 6 убийств на 100 тысяч человек, то в 2020 году — уже 7,8 убийств на 100 тысяч человек.
Если рассматривать этот вопрос в более широком контексте, то в последний раз мы наблюдали подобный рост после терактов 11 сентября. Тогда, разумеется, произошёл тот трагический день. По данным статистики, в нынешнем случае убийства — это во многом результат насилия с применением огнестрельного оружия.
Однако если подумать обо всех событиях в сфере здравоохранения и о том факте, что жизни некоторых людей удавалось спасти после того, как они попадали в отделение неотложной помощи, то можно по одним только цифрам увидеть и масштабы насилия с применением огнестрельного оружия, и количество перестрелок, и то, как всё это негативно отражается на американских улицах. Лора и Кристин.
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