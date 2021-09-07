CBS: зверское убийство во Флориде — бывший морпех застрелил четверых, включая трёхмесячного ребёнка

Город Лейкленд в американском штате Флорида потрясло чудовищное преступление: 33-летний Брайан Райли, ранее служивший в корпусе морской пехоты США, убил четырёх жильцов одного дома, включая мать с трёхлетним ребёнком, передаёт CBS News. По информации канала, правоохранительные органы пока не смогли установить мотивы преступника — он не знал никого из жертв и проживал за много километров от места преступления в другом городе. Вместе с тем известно, что отправиться в Лейкленд Райли, по его собственным словам, побудил «Бог».

Шериф Грейди Джадд и следователи в его подчинении пытаются найти объяснение массовому убийству, которое произошло вчера в Лейкленде.

ГРЕЙДИ ДЖАДД, шериф округа Полк, штат Флорида: Пока нам известно лишь то, что вооружённый до зубов безумец перестрелял ни в чём не повинных людей.

Как заявляют следователи, 33-летний Брайан Райли доехал от своего дома в городе Брэндон до соседнего Лейкленда и постучался в один из домов там, заявив жильцам, что получил «послание от Бога» о том, что в этом доме живёт женщина по имени Эмбер, которая собирается совершить самоубийство. Когда жильцы объяснили ему, что никакой Эмбер у них не живёт, Райли в конечном счёте уехал — но через несколько часов вернулся, вооружившись сразу несколькими единицами огнестрельного оружия.

ГРЕЙДИ ДЖАДД: Почему он оказался там? От дома он уехал далеко, ни с одной из жертв, насколько нам известно, его никакие отношения не связывали. Поэтому ответить на этот вопрос мы пока не можем.

Прибыв на место происшествия, помощники шерифа услышали из дома выстрелы и крики. По словам шерифа Джадда, Райли открыл огонь по прибывшим на вызов сотрудникам, но в итоге сдался без сопротивления. Войдя в дом, помощники шерифа обнаружили тяжёло раненную 11-летнюю девочку, а также четырёх погибших, включая 40-летнего Джастиса Глисона, а также грудного ребёнка, его мать, которая держала его на руках, и бабушку.

ГРЕЙДИ ДЖАДД: Когда видишь человека настолько бессердечного, настолько холодного, что он готов открыть огонь по матери, которая держит на руках своего трёхмесячного ребёнка... Готов убить этого ребёнка... А потом вдобавок убивает принадлежавшую семье собаку...

ЖУРНАЛИСТ: Шериф сказал, что люди вас умоляли о пощаде. За что вы их убили?

Райли, которого отправили в тюрьму округа Полк, ни единого слова не сказал. Для шерифа Джадда, по его собственным словам, это дело стало одним из самых ужасных за всю карьеру в правоохранительных органах.

ГРЕЙДИ ДЖАДД: Мне довелось увидеть много трагичных и печальных событий, но бывают вещи, которые из памяти уже не сотрёшь. И распластанные на полу бездыханные тела матери и ребёнка на её руках я из памяти не смогу стереть уже никогда. Это — ужас, равных которому нет.

Дата выхода в эфир 06 сентября 2021 года.