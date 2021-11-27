DT: в генштабе Великобритании назвали Россию большей «угрозой», чем терроризм

Начальник генштаба Великобритании Ник Картер назвал Россию основной угрозой национальной безопасности Соединённого Королевства. В интервью The Daily Telegraph Картер, который на следующей неделе покинет пост, указал на активность России «в серой зоне», что предполагает использование всех инструментов силы, которые не приводят к настоящей войне.

Начальник генерального штаба Вооружённых сил Великобритании генерал Ник Картер заявил, что Россия представляет для Соединённого Королевства большую опасность, чем исламские террористы, сообщает The Daily Telegraph.

Как отметил в эксклюзивном интервью изданию Картер, который на следующей неделе покинет пост главы генштаба, за восемь лет пребывания на посту ему пришлось провести радикальную трансформацию методов работы вооружённых сил страны. По словам генерала, этого потребовали серьёзные изменения как в плане угроз, с которыми сталкивается Великобритания, так и в плане способности страны реагировать на них.

Картер отметил, что летом 2014 года, когда он возглавил генштаб, там «спорили», исходит ли основная угроза национальной безопасности Великобритании от экстремизма или же со стороны России. «На тот момент аргумент о насильственном экстремизме одержал верх», — уточнил генерал.

Однако за последние три года, по его мнению, ситуация изменилась. Хотя терроризм всё ещё вызывает серьёзную озабоченность, учитывая убийство члена парламента от Консервативной партии Дэвида Эймесса и попытку взрыва в больнице Ливерпуля, исходящая от России «угроза» вышла на первый план.

«В 2018 году семья Скрипаля подверглась атаке в Солсбери, и стало совершенно очевидно, что Россия является самой серьёзной угрозой для нашей страны», — заявил Картер.

В связи с этим Картер, по его собственному признанию, курировал самую радикальную перестройку боевых возможностей Великобритании со времён окончания холодной войны. Изменения должны были учитывать не только новые угрозы, но и быстро меняющуюся природу современной войны. В частности, по словам британского военного, такие противники, как Россия, всё чаще прибегают к нетрадиционным средствам ведения войны, таким как кибератаки или создание миграционного кризиса на границах Европы.

«Сегодня угрозы появляются не столько в виде традиционных угроз, сколько в виде того, что я называю активностью в серой зоне, когда противники рассматривают мир как непрерывную борьбу, в которой можно использовать все инструменты силы до тех пор, пока они не приводят к открытой войне», — приводит The Daily Telegraph слова Картера.

По словам главы генштаба, в первую очередь его беспокоит, что «непрекращающиеся провокационные действия» России могут привести к серьёзной ошибке или просчёту, которые легко могут привести к началу открытого конфликта. В связи с этим генерал подчёркивает, что не видит альтернативы взаимодействию с иностранными государствами, в том числе с Россией, «чтобы мы понимали друг друга как можно лучше».

Кроме того, помимо России, серьёзную озабоченность Картера, по его признанию, вызывают Китай и постоянное вмешательство Ирана на Ближнем Востоке. «Это то, за чем мы следим», — добавил генерал.

Между тем Картер уточнил, что не считает, что вывод войск из Афганистана, который произошёл этим летом, подтолкнёт противников к мысли, что у Запада закончились силы для борьбы. «Русские продержались в Афганистане всего 10 лет, а мы — 20 лет. Русским было бы неразумно делать вывод, что Запад мёртв», — добавил военный.