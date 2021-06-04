DT: британский генерал заcтупился за «опасную» технику армии Великобритании

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Великобритании Марк Карлтон-Смит указал на необходимость замены устаревшей техники на вооружении армии страны, передаёт The Daily Telegraph. Однако по его словам, из-за того, что «темпы изменений опережают способность армии перераспределять ресурсы», число танков и бронемашин придётся сократить.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Великобритании Марк Карлтон-Смит выступил в защиту сокращения количества «устаревшей» техники на вооружении страны, отметив, что танки, если их не модернизировать, могут стать «очень опасными и очень сложными для использования» на поле боя, пишет The Daily Telegraph.

Как напоминает издание, британцы раскритиковали предложенные армией сокращения. В частности, предполагается, что на смену 227 танкам Challenger 2, которые были введены в эксплуатацию в 1998 году, придут 148 танков Challenger 3, а вместо 758 боевых машин пехоты Warrior на вооружение примут 508 боевых бронированных автомобилей Boxer.

Тем не менее Карлтон-Смит высказался в поддержу сокращений, подчеркнув, что оно необходимо для обеспечения боевой готовности армии к современным войнам. Так, правительство выделит около £800 млн только на создание нового поколения модернизированных танков Challenger 3.

«Намного лучше иметь парк из 148 наиболее боеспособных танков в мире, чем более обширный парк всё более уязвимых танков, которые мы нашли бы очень опасными и очень сложными для использования», — заявил генерал.

Подобные изменения стали необходимы в связи с кардинальными изменениями современных войн — армии стран по всему миру стремятся отказаться от применения оборудования индустриального века к использованию преимуществ цифровых технологий. При этом Карлтон-Смит отметил, что «темпы изменений опережают способность таких организаций, как армия, перераспределять ресурсы, чтобы идти в ногу со временем».

По словам Карлтона-Смита, решение об утилизации БМП Warrior, которые использовались британскими войсками в войнах в Персидском заливе и в Афганистане, также объясняется необходимостью радикального пересмотра нынешних возможностей армии по ведению боевых действий. Ранее предполагалось вложить около £1,4 млрд в модернизацию боевых машин, однако британская армия решила отказаться от идеи вкладывать средства в устаревшее оборудование.

Тем не менее, как отмечает The Daily Telegraph, критики утверждают, что бронированные машины Boxer, которые придут на смену Warrior, имеют меньшую огневую мощь. Начальник Генерального штаба признал, что Boxer не является аналогом Warrior, однако подчеркнул, что «нет особого смысла держать на вооружении устаревшее оборудование, срок службы которого подходит к концу».