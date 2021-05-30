Daily Mail Оригинал

DM: «жутковатый Джо» взялся за старое — Байдена раскритиковали за странные комплименты в адрес школьницы

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Выступление президента США на военной базе в Вирджинии вызвало недоумение и тревогу у американцев. В какой-то момент президент решил отойти от основного текста и допустил «эксцентричные комментарии» о внешнем виде сидевшей у сцены девочки, сообщает Daily Mail.
DM: «жутковатый Джо» взялся за старое — Байдена раскритиковали за странные комплименты в адрес школьницы
Reuters

Джо Байдена раскритиковали за «жутковатые» ремарки. Во время выступления на военной базе в Вирджинии 78-летний главнокомандующий отошёл от заготовленной речи, чтобы обратиться к девочке «младшего школьного возраста», пишет Daily Mail.

«Мне нравятся эти заколки в твоих волосах, приятель»,  сказал президент США юной зрительницей, сидевшей у края сцены. «Вот что я вам скажу, посмотрите на неё, она выглядит так, будто ей 19 лет, сидит как маленькая леди, скрестив ноги»,  продолжил свою «эксцентричную речь» Байден.
 
Сообщается, что мать девочки представила Байдена на сцене перед его выступлением. Её полное имя и возраст не разглашаются, а пресс-служба президента не даёт никаких комментариев по этому поводу, обращает внимание британское издание.
 
Видеозапись странных комментариев Байдена была опубликована на странице канадского консервативного онлайн-журнала The Post Millennial в Twitter, и многих пользователей встревожило то, что они услышали. «Люди, это ваш президент... ему не просто так не разрешают часто говорить перед камерами»,  заявил один из них.
  
«Если бы так сказал Трамп, то это стало бы передовицей The New York Times и главной новостью на CNN в течение двух недель. И нет, это не какнасчётизм»,  отреагировал второй.
 
«Он социально неуклюжий. Он говорит так, потому что пытается быть милым. В его голове эти слова звучат невинно, а у остальных вызывают недоумение»,  вступился за Байдена третий пользователь. «Но я должен согласиться с некоторыми комментариями. Если бы это сказал Трамп, то его слова попали бы на первые полосы газет. Вот насколько предвзятое отношение у наших СМИ»,  признал он.
 
Между тем Байден не раз вызывал удивление схожими заявлениями в адрес женщин или девушек. Более того, после подобных ремарок и поведения недоброжелатели начали называть его «жутковатым Джо», подчёркивает издание.
 
В прошлом году во время встречи во Флориде Байден сказал группе несовершеннолетних танцовщиц: «Я вернусь и хочу встретиться с этими прекрасными девушками. Я хочу увидеть, как они танцуют, когда они будут на четыре года старше!»
 
В 2019 году он сказал 10-летней девочке: «Держу пари, что ты настолько же умная, насколько и красивая». На протяжении многих лет его фотографировали, когда он целовал и трогал молодых девушек и женщин во время публичных мероприятий, отмечает издание.
 
Кроме того, во время президентской кампании три женщины обвинили его в ненадлежащем поведении. Байден ответил на это публичным заявлением: «За многие годы моих предвыборных турне и общественной жизни я предлагал бесчисленное количество рукопожатий, объятий, выражений любви, поддержки и утешения. И ни разу — никогда  я не считал, что поступал неприемлемо. Если мне об этом скажут, я с уважением прислушаюсь. Но это никогда не входило в мои намерения».
 
Бывшая сотрудница американского сената Тара Рид также обвинила президента в домогательствах, когда она работала на него в 1993 году. Байден неоднократно и решительно отрицал это обвинение, подчёркивает Daily Mail.
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