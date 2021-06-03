Times: глава британского Генштаба признал, что его армия не готова к гибридным войнам будущего

Как заявил британский генерал Марк Карлтон-Смит, сегодня всё чаще в конфликтах используется не только армия, но и частные военные компании, наёмники, сторонние силы. И, по его мнению, британские военные к такому не готовы.

Армии нужно адаптироваться к новому виду ведения военных действий, заявил начальник Генерального штаба Великобритании Марк Карлтон-Смит. Новые проблемы появились оттого, что другие силы стали чаще использовать наёмников и частные военные компании. И такие регулярные и нерегулярные войска образуют «порочную смесь» на поле боя, с чем придётся справляться британским военным, приводит его слова The Times.

В частности, он упоминает Россию, которая, по его словам, использует разного рода силы, чтобы вести гибридную войну. «Мы наблюдаем смесь, которая используется всё чаще, пилотируемых, беспилотных и полуавтономных сил, а также всё более частое использование сторонних сил, частных военных компаний и уполномоченных помощников», — заявил генерал, выступая на конференции в Королевском объединённом институте оборонных исследований.

Он предложил создать новое подразделение на основе бригады особого назначения. Там будут тренировать солдат для выполнения заданий, которыми обычно занимается спецназ. Это позволит самим элитным войскам сосредоточиться на самой опасной работе, при этом больше солдат смогут работать в среде с высокими рисками, тренировать, консультировать и сопровождать союзников. Армия, по мнению военных начальников, должна работать в серых зонах, где положение держится между миром и войной, так чтобы больше опираться на силы повстанцев.

В частности, такую модель используют в случае с курдами на севере Сирии. Плюс, эксперты отмечают, что защищать христианские сообщества от исламистов могут «большие церкви»: «Войну может вести кто угодно. В будущем это выльется в то, что войны будут без рисков для воюющих сторон, и мы культурно не готовы к этому», — приводит автор статьи в The Times слова британского генерала.