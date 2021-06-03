Times: глава британского Генштаба признал, что его армия не готова к гибридным войнам будущего
Армии нужно адаптироваться к новому виду ведения военных действий, заявил начальник Генерального штаба Великобритании Марк Карлтон-Смит. Новые проблемы появились оттого, что другие силы стали чаще использовать наёмников и частные военные компании. И такие регулярные и нерегулярные войска образуют «порочную смесь» на поле боя, с чем придётся справляться британским военным, приводит его слова The Times.
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