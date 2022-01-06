LCI: «рубеж пройден» — Италия вводит обязательную вакцинацию для граждан от 50 лет

Кабинет министров Италии на фоне роста заражаемости COVID-19 в стране приняло постановление о введении обязательной вакцинации для граждан 50 лет и старше, передаёт LCI. По информации французского телеканала, комментируя такое решение, глава итальянского правительства Марио Драги подчеркнул, что его цель — снизить нагрузку на больницы и спасти таким образом человеческие жизни.

Италия «пересекла тот рубеж, за которым начинается обязательная вакцинация»: премьер-министр страны Марио Драги в среду объявил о том, что правительство распорядилось обязать всех граждан страны возрастом от пятидесяти лет привиться от коронавируса, пишет сайт LCI.

«Мы хотим сгладить кривую роста заражаемости и подтолкнуть ещё не вакцинировавшихся итальянцев к тому, чтобы сделать этот шаг», — прокомментировал Драги решение правительства. По данным LC, Национальный институт статистики Италии (ISTAT) ранее сообщил, что мера коснётся 28 млн граждан страны.

Как уточняется в материале французского телеканала, постановление итальянского правительства предусматривает немедленное введение обязательной вакцинации для лиц 50 лет и старше, которые не работают. В свою очередь, занятые итальянцы старше 49 будут обязаны получить вакцинный пропуск до 15 февраля.

Как уточнил Марио Драги, цель постановления — это в первую очередь охватить «те возрастные группы, перед которыми стоит наиболее высокий риск госпитализации, дабы снизить таким образом нагрузку на больницы и спасти человеческие жизни».

В Италии, где с начала пандемии от коронавирусной инфекции погибли 138 тыс. человек, ранее уже приняли решение с 10 января закрыть для непривитых граждан общественный транспорт, гостиницы, террасы ресторанов, ярмарки, бассейны и спортзалы, а также любые массовые мероприятия — для доступа туда гражданам потребуются вакцинные пропуска, напоминает корреспондент LCI. Кроме того, обязательная вакцинация уже действует в стране и в отношении ряда профессий, включая медиков, школьных преподавателей и сотрудников правоохранительных органов, отмечает журналист.