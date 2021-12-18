FAZ: Италия стала образцом в борьбе с коронавирусом благодаря жёстким мерам и дисциплинированности населения

Сильно пострадавшая от первой волны коронавируса Италия приняла ряд жёстких мер, сделавших её одним из образцов в борьбе с пандемией, пишет Frankfurter Allgemeine. Итальянское правительство ввело жёсткие ограничения на въезд в страну, а также обязательную вакцинацию для медработников. Кроме того, шок от первой волны способствовал повышению дисциплинированности населения в соблюдении антикоронавирусных мер.
Италия борется с коронавирусом и преуспевает лучше многих стран, пишет Frankfurter Allgemeine. На данный момент в стране относительно низкие уровни заражений и летальных исходов. Доля привитых минимум одним компонентом вакцины составляет 88%.
Издание напоминает, что в начале пандемии ситуация была совсем иной: коронавирус застал Италию совершенно неподготовленной. Однако шок от первой волны в результате привёл к резкому повышению дисциплины среди населения, отмечает Frankfurter Allgemeine: граждане стали куда строже соблюдать антикоронавирусные меры. Кроме того, в Италии оказалось сравнительно мало противников вакцианции.
В рамках борьбы с пандемией, итальянское правительство ввело жёсткие ограничения на въезд в страну, пишет издание. Все прибывающие в Италию непривитые граждане обязаны сидеть на карантине, привитые должны предоставить отрицательный ПЦР-тест. Как пишет Frankfurter Allgemeine, ради более быстрого принятия решений по вакцинации Риму пришлось пойти на частичную ликвидацию автономии регионов, однако это была приемлемая цена.
Не все жёсткие меры прошли гладко, отмечает издание: к примеру, обязательная вакцинация для медработников привела к потере некоторых кадров, поскольку противники вакцинации были отстранены от работы. Однако при этом доля заражений среди сотрудников здравоохранения снизилась на 20%.
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