CNN: из-за непогоды и болеющих сотрудников авиаперевозчики в США продолжают массово отменять рейсы

Всплеск заражений «омикроном» и неблагоприятные погодные условия создали «идеальный шторм», из-за которого авиаперевозчикам приходится продолжать массово отменять рейсы, передаёт CNN. По имеющейся информации, с кануна Рождества в США было отменено более 27 тысяч вылетов.

Всплеск случаев заражения вариантом «омикрон» приводит этим утром к новым перебоям в американских аэропортах.



КРИСТИ ПОЛ, ведущая CNN: Да, уже было отменено более тысячи рейсов, и сотни были отложены, поскольку сотрудники продолжают сообщать о том, что они болеют. С подробностями корреспондент CNN Пит Мантин.



Авиакомпании вновь отменяют рейсы тысячами. На этот раз благодаря недавним снежным бурям, которые ударили по аэропортам на восточном побережье. Нью-Йоркский аэропорт Ла-Гуардия столкнулся с 8 дюймами нового снега.



СТИВ МОСС, пассажир в аэропорту Ла-Гуардия: Если я здесь застрял, то это меня не обрадует, но как только я вернусь домой, всё будет в порядке.



ДЕВУШКА: Я не смогу улететь вовремя. Сейчас я даже не могу сказать, когда это произойдёт. Я попытаюсь завтра посмотреть, удастся ли мне что-нибудь найти.



Но именно зимняя погода в сочетании с нехваткой работников в авиакомпаниях привели к «идеальному шторму» с отменами рейсов по всей стране.



Согласно последним данным FlightAware, американские авиаперевозчики с кануна Рождества отменили более 27 тысяч рейсов. На этой неделе в Атланте ситуация с отменой рейсов была настолько плачевной, что пассажирам пришлось по несколько часов ждать, когда им вернут их уже зарегистрированный багаж.



ХЕЙЛИ КОНН, пассажирка в аэропорту Атланты: Я пошла узнать насчёт одной из моих сумок. Они сказали лишь то, что делали всё возможное, чтобы доставить мою сумку на мой рейс. И, по сути, это всё, что я услышала о своей сумке.



ГЕНРИ ХАРТЕВЕЛЬДТ, глава Atmosphere Research Group: Это всех доводит до бешенства.



Генри Хартевельдт занимается анализом этой отрасли. По его словам, маловероятно, что у авиаперевозчиков ситуация с отменой рейсов будет преодолена в этом месяце. Неназванное количество сотрудников авиакомпаний уже сообщили об уходе на больничный, поскольку они либо подверглись риску заражения, либо заразились коронавирусом.



ГЕНРИ ХАРТЕВЕЛЬДТ: Случайная природа «омикрона» означает, что вы не знаете, кто из ваших сотрудников заболеет. Авиаперевозчики действительно пытаются предпринять шаги по сокращению подобного влияния. Но нет никаких шансов на то, что им удастся добиться нулевого уровня перебоев.



Среди авиаперевозчиков компания Alaska Airlines одной из последних сократила своё расписание полётов, заблаговременно урезав на 10 процентов количество январских рейсов. Компания сослалась на продолжающееся влияние «омикрона» и беспрецедентное количество сотрудников, сообщающих об уходе на больничный. Схожие шаги были предприняты компаниями JetBlue и Delta.



ПИТ МАНТИН, корреспондент CNN: В пятницу авиаперевозчик Southwest Airlines отменил ещё 500 рейсов, причём происходило это уже третий день подряд. В Денвере, где находится хаб авиакомпании, было настолько холодно, что она фактически остановила прибытие рейсов на некоторое время. Знаете, в этот период у авиакомпаний по всей стране обычно наступают спокойные времена. Но тем не менее ежедневно полёты совершают около миллиона человек, у которых всё происходящее вызывает большие неудобства. Борис, Кристи.



КРИСТИ ПОЛ: Пит, большое спасибо.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 08 января 2022 года.