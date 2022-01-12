Kurier: заразится пол-Европы — ВОЗ предупреждает о стремительном распространении «омикрона»

Всемирная организация здравоохранения произвела подсчёты и установила, что за два ближайших месяца «омикроном» заболеет половина населения Европы, сообщает Kurier. При этом уже к середине январе будет достигнут рекорд — 12 млн случаев инфицирования в день. По словам главы Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге, новый штамм распространяется быстрее прежних и движется, как приливная волна, с Запада на Восток.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что за два ближайших месяца «омикроном» заразится половина населения Европы, сообщает Kurier. Об этом свидетельствуют результаты модельного расчёта, проведённого в Институте измерения показателей и оценки состояния здоровья. Специалисты убеждены, что с учётом нынешних темпов распространения уже очень скоро новый штамм COVID-19 будет доминировать в регионе. Стоит отметить, что, по меркам ВОЗ, в европейский регион входит не только ЕС, но и многие восточные государства, например Россия, Украина, а также страны Центральной Азии.

В отчёте института говорится: «Наша модель для европейского региона показывает, что к середине января будет достигнут рекорд, превышающий 12 миллионов заражений в день, при этом наивысшие значения по странам будут варьироваться, а в Центральной Азии они достигнут своего пика позже».

«Омикрон» распространяется гораздо быстрее других штаммов и движется, как приливная волна, с Запада на Восток, пояснил глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он подчеркнул, что в первые недели 2022 года в Европе было зарегистрировано больше семи миллионов новых случаев заражения коронавирусом. По его словам, за две недели показатели увеличились больше чем в два раза. При этом уровень смертности остаётся неизменным и стабильно высоким в странах с большим количеством инфицированных и низким числом вакцинированных.

В свете пессимистичных прогнозов Клюке рекомендует воспользоваться оставшимся временем, чтобы подготовиться. В первую очередь необходимо защитить уязвимые группы населения и избежать сбоев в работе системы здравоохранения. Также он подчеркнул важность того, чтобы школы оставались открытыми. По словам главы Европейского регионального бюро ВОЗ, их нужно закрывать в последнюю очередь, а открывать — в первую.