Kurier: заразится пол-Европы — ВОЗ предупреждает о стремительном распространении «омикрона»
Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что за два ближайших месяца «омикроном» заразится половина населения Европы, сообщает Kurier. Об этом свидетельствуют результаты модельного расчёта, проведённого в Институте измерения показателей и оценки состояния здоровья. Специалисты убеждены, что с учётом нынешних темпов распространения уже очень скоро новый штамм COVID-19 будет доминировать в регионе. Стоит отметить, что, по меркам ВОЗ, в европейский регион входит не только ЕС, но и многие восточные государства, например Россия, Украина, а также страны Центральной Азии.
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