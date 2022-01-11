Welt: в больницах Германии обостряется нехватка сестринского персонала

Ситуация с нехваткой персонала в больницах Германии стремительно обостряется, сообщает немецкий телеканал Welt. На то, чтобы найти квалифицированного специалиста на освободившееся место, уходит в среднем 5—6 месяцев. При этом в стране нет практически никаких резервов для того, чтобы компенсировать нехватку медсестёр, предупреждают эксперты.

Ситуация в немецких больницах обстоит не лучшим образом. В условиях пандемии загруженность для медсестёр, врачей и всего персонала больниц высока. Политики пытаются избежать перегрузок при помощи новых решений, например, уменьшения бюрократии.

ЯНОШ ДАМЕН, член комитета по здравоохранению: Мы видим, что от высокого уровня загруженности отделений интенсивной терапии из-за «дельты» мы теперь переходим к растущей волне «омикрона», от которой страдает вся Европа. И сейчас ждать, пока мы не будем уверены, что в Германии с этим тоже всё плохо, в то время как мы уже наблюдаем это в соседних странах, было бы глупо.

По уверениям немецкого общества поддержки больниц, уже сейчас ситуация складывается драматично, прежде всего, с нехваткой сестринского персонала. 8 тысяч мест в отделениях интенсивной терапии и около 14 тысяч обычных коек пока остаются незанятыми.

ГЕРАЛЬД ГАСС, председатель немецкого общества поддержки больниц: Особенно во времена продолжающейся высокой загруженности это очень тяжёлая ситуация. У нас нет практически никаких резервов для того, чтобы компенсировать нехватку персонала.

Однако из-за высоких показаний заболеваемости нехватка персонала будет увеличиваться. В прошлом году уходило в среднем пять месяцев на то, чтобы нанять на освободившееся место нового квалифицированного специалиста сестринского персонала, для отделений интенсивной терапии — даже шесть месяцев.

Теперь резкую критику вызывает нежелание министра здравоохранения Карла Лаутербаха выплачивать уже согласованные бонусы сестринскому персоналу.

ОЙГЕН БРИШ, председатель немецкого фонда защиты пациентов: Это было бы тяжёлой ошибкой выплатить бонусы только тем представителям сестринского персонала, которые ухаживали за пациентами с коронавирусом. Это ведёт к расколу в рабочих коллективах.

Потому что наряду с пациентами с коронавирусом в тщательном уходе в наших больницах также нуждаются люди с другими тяжёлыми заболеваниями или пострадавшие при несчастных случаях.

Дата выхода в эфир 10 января 2022 года.