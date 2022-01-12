Welt: затянувшаяся пандемия грозит банкротством 14% немецких компаний

По данным опроса Института экономических исследований, 14 процентов немецких компаний считают, что их существование находится под угрозой, сообщает Welt. В сфере туризма доля таких компаний составляет 73 процента, а в общепите — 53 процента. По мнению экспертов, одной стойкости предпринимателям уже недостаточно — в ближайшие несколько месяцев некоторые отрасли могут исчерпать свои последние ресурсы лишь из-за того, что пандемия пока далека от своего завершения.

Корабль готов на три четверти. Global Dream в доке верфи MV Werften на берегу Балтийского моря должен был стать самым большим лайнером всех времен. Но пандемия доставляет владельцам много проблем. Речь идёт о 1,5 миллиарда евро. Сейчас верфь проходит процедуру банкротства. Тысячи рабочих мест находятся под угрозой — и не только здесь.

В этой фитнесс-студии в Гамбурге с пандемией борются с помощью инвестиций. Новая вентиляция и собственный пункт тестирования — чтобы посетители не страдали от неудобств, связанных с введением нового правила 2G+ (вход только для привитых и переболевших при наличии отрицательного результата экспресс-теста. — ИноТВ). Тем не менее...

КЕВИН НАФАР, фитнес-студия Kaifu-Lodge: Конечно, когда законы и постановления вступили в силу, стало тише, чем обычно по понедельникам в январе... Мы замечаем, что люди стали более замкнутыми и стараются придерживаться правил.

Но как долго смогут продержаться компании, по которым пандемия ударила сильнее всего? Институт экономических исследований опросил представителей различных отраслей. Статистика отчасти настораживает. 14 процентов всех компаний считают, что само их существование находится под угрозой. В сфере туризма доля таких компаний составляет 73 процента, в выставочной индустрии — 67 процентов, в общепите — 53 и в розничной торговле — 17 процентов.

КЛАУС ВОЛЬРАБЕ, руководитель центра изучения общественного мнения Института экономических исследований: Стойкости, которую до настоящего момента демонстрировали многие компании, может быть недостаточно. И та или иная компания может обанкротиться просто из-за того, что пандемия продолжается столь длительное время и её резервы уже исчерпаны.

В ближайшие несколько месяцев некоторые отрасли могут исчерпать свои последние ресурсы. Кроме того, срок действия моратория на банкротство истёк. Так что верфями на севере дело не ограничится.

Дата выхода в эфир 11 января 2022 года.