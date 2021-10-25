Euronews: старейший банк мира в Италии рискует исчезнуть на фоне кризиса

03:26
Минвостокразвития обсуждает отправку в торгпредства специалистов по инвестициям
Минвостокразвития рассматривает отправку в торговые представительятсва России зарубежом специалистов по привлечению инвестиций на Дальний Восток.
03:10
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на 4,5 км
Вулкан Карымский на Камчатском полуострове выбросил столб пепла на высоту до 4500 метров над уровнем моря.
02:52
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Стоимость биткоина обновила исторический рекорд и впервые поднялась выше $67 тысяч.
02:27
Минздрав Украины анонсировал обязательную вакцинацию для медиков
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире ICTV заявил, что украинские медики появятся в перечне профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.
02:08
Саакашвили заявил, что его избили после госпитализации в больницу тюрьмы
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что был избит, после того как его доставили из тюрьмы города Рустави в тюремную больницу в районе Глдани в Тбилиси.
01:47
Панама не признаёт результаты выборов в Никарагуа
Власти Панамы не считают легитимными прошедшие в Никарагуа президентские выборы.
01:27
Президент Латвии обсудил с главой Польши ситуацию на границе с Белоруссией
Президент Латвии Эгилс Левитс обсудил с главой Польши Анджеем Дудой ситуацию с мигрантами на белорусско-польской границе.
01:08
В Латвии зафиксировано рекордное число пациентов с COVID-19 в больницах
Число пациентов с коронавирусом в больницах Латвии достигло 1605, что является рекордом за всё время пандемии.
00:48
Песков: Россия готова к нормандским переговорам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к переговорам в нормандском формате на уровне министров и саммиту, но нужно заранее подготовить совместный документ.
00:30
ФСО проведёт трёхдневные учения на охраняемых объектах
Федеральная служба охраны (ФСО) России начнёт проведение трёхдневных учений на нескольких охраняемых объектах.
00:16
Представитель Пентагона сообщил о «вызывающих беспокойство» передвижениях войск в России
Пентагон наблюдает «вызывающие беспокойство» передвижения российских войск, заявил представитель американского военного ведомства Джон Кирби.
23:58
Байден заявил о выполнении обещания преследовать киберпреступников
Президент США Джо Байден заявил, что выполнил данное российскому лидеру Владимиру Путину обещание преследовать киберпреступников.
23:53
Карпов рассказал, за счёт чего Непомнящий может победить Карлсена
12-й чемпион мира Анатолий Карпов поделился ожиданиями от матча за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и Магнусом Карлсеном из Норвегии.
23:53
В Кремле не располагают информацией об очной встрече Путина и Байдена в 2021 году
В Кремле, как и в Белом доме, не располагают информацией об очной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена до конца года. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
23:46
Кулеба пообещал направить России «чёткий сигнал» от Украины и США
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал направить России «чёткий сигнал» на текущей неделе от Киева и Вашингтона с целью дать понять, что у Украины есть союзники, которые «заставят Кремль заплатить высокую цену» в случае «расширения агрессии».
23:38
Месси пожелал Хави удачи на посту главного тренера «Барселоны»
Новый главный тренер «Барселоны» Хави сообщил, что аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси пожелал ему удачи на новом посту.
23:35
В Мытищах 11 домов остались без воды после прорыва трубы
11 домов остались без воды в городе Мытищи Московской области по причине прорыва трубы, сообщил глава городского округа Виктор Азаров.
23:30
Даниэль Ортега лидирует на выборах президента Никарагуа с 75,92% голосов
Президент Никарагуа Даниэль Ортега побеждает на выборах главы государства после подсчёта 97,74% голосов, он набирает 75,92%. Об этом сообщила председатель Высшего избирательного совета Бренда Роча в эфире Canal 4.
23:24
В КХЛ считают, что лига пока не готова к введению Fan ID
В Континентальной хоккейной лиге сообщили, что введение паспортов болельщиков (Fan ID) в КХЛ требует дополнительной проработки.
23:21
В Брянской области снизились темпы роста заболеваемости COVID-19
Темпы роста заболеваемости коронавирусом в Брянской области в период нерабочих дней снизились до 5,9%, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
23:16
Зеленский и Дуда вновь заявили об опасности «Северного потока — 2»
Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда провели телефонный разговор. Они обсудили ситуацию на польской границе, а также особое внимание уделили «Северному потоку — 2» и усилиям по противодействию его запуску.
23:07
Госдеп пообещал продолжать давление на Лукашенко из-за ситуации на границе с Польшей
Соединённые Штаты продолжат оказывать давление на правительство президента Белоруссии Александра Лукашенко в связи с ситуацией на границе с Польшей, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
23:07
Хромых — после Гран-при Италии: спасибо тренерам и болельщикам за поддержку
Россиянка Майя Хромых поблагодарила тренеров и болельщиков за поддержку на этапе серии Гран-при Италии по фигурному катанию.
22:56
Спецпосланник США посетил Йемен
Спецпосланник США Тим Лендеркинг и поверенный в делах США в Йемене Кэти Уэстли посетили йеменский город Аден.
22:54
Минюст Грузии заявил, что Саакашвили повредил медоборудование и оскорбил персонал клиники
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, переведённый после голодовки в тюремную больницу, оскорбил медицинский персонал и повредил дорогое оборудование, заявил грузинский Минюст.
22:47
ЭП: Белоруссия уведомила «Энергоатом» об остановке поставок электроэнергии
Украинская газета «Экономическая правда» сообщила, что несколько участников энергорынка Украины получили письмо от компании «Белэнерго» об «остановке поставок электроэнергии».
22:47
Сергеев — о дебютном вызове в сборную: сбылась мечта
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев поделился эмоциями после дебютного вызова в состав сборной России по футболу.
22:37
В США рассказали о согласовании саммита с Китаем
США и Китай согласовывают детали виртуального саммита, который должен состояться до конца года, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
22:30
ФБР полагает, что разыскиваемый США по делу о киберпреступлениях находится в Барнауле
Разыскиваемый США по подозрению в киберпреступлениях россиянин Евгений Полянин, вероятно, находится в Барнауле, сообщило Федеральное бюро расследований (ФБР).
22:24
Отоларинголог напомнил о возможном вреде частого ношения наушников
Врач-отоларинголог Алексей Кошелев напомнил о возможном вреде частого ношения наушников.
22:23
В центре погоды «Фобос» рассказали о похолодании в Подмосковье в ближайшие дни
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков рассказал о похолодании в Московской области в ближайшие дни.
22:23
«Спартак» уступил дома «Сибири» в матче КХЛ
Новосибирская «Сибирь» переиграла московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:22
Диетолог Ковальков дал рекомендации по употреблению фруктов
Диетолог, доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков дал рекомендации по употреблению фруктов.
22:21
Кардиолог напомнил о необходимости профилактики инфаркта
Директор ГБУС СО Уральского института кардиологии, член Свердловского штаба ОНФ Ян Габинский напомнил о необходимости профилактики инфаркта.
22:21
Выставка «Владимир Набоков. Возвращение» откроется 11 ноября в Петербурге
Выставка «Владимир Набоков. Возвращение» откроется 11 ноября в Санкт-Петербурге. С 12 ноября её смогут увидеть все желающие.
22:18
Боррель и Схинас посетят страны происхождения идущих через Белоруссию мигрантов
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель совершит поездку в страны происхождения мигрантов, которые направляются в Евросоюз через Белоруссию. В координации с ним будет работать вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
22:15
Румыния обсудит с США увеличение американского присутствия в стране
Румыния планирует обсудить с США наращивание американского присутствия в стране, заявил глава румынского МИД Богдан Ауреску.
22:07
Брюссель изучает возможность санкций против авиакомпаний из-за мигрантов на границе ЕС
Евросоюз рассмотрит возможность введения санкций против авиакомпаний третьих стран, которые причастны к транспортировке людей в Белоруссию, заявила Еврокомиссия.
22:02
В «Спартаке» рассказали, сыграет ли Жиго в матче с «Краснодаром»
Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго должен успеть восстановиться к матчу 15-го тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».
21:59
Белоруссия не видит объективных причин для закрытия польского пункта пропуска «Кузница»
Белорусская сторона не видит объективных причин для закрытия польского пункта пропуска «Кузница», сообщил Госпогранкомитет Белоруссии.
21:56
Двое детей пропали в Пермском крае
В Пермском крае пропали два мальчика десяти и 13 лет, правоохранительные органы начали розыск детей, сообщает региональная прокуратура.
21:49
В США предъявили обвинения в киберпреступлениях гражданину России
В США гражданину России Евгению Полянину предъявлены обвинения в киберпреступлениях, сообщил американский генпрокурор Меррик Гарленд.
21:48
Экс-гендиректор «Динамо»: Fan ID поможет управлять безопасностью на аренах
Бывший генеральный директор московского «Динамо» Дмитрий Иванов положительно отнёсся к идеи введения паспортов болельщиков (Fan ID) в чемпионате России по футболу.
21:42
Эрдоган заявил о готовности Турции вести трансграничные антитеррористические операции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган о решимости страны продолжать «бескомпромиссную борьбу с террористической угрозой у границ».
21:35
Червиченко назвал глупостью идею введения Fan ID в РПЛ
Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном введении Fan ID в чемпионате России по футболу.
21:33
Польша закрывает пункт пропуска «Кузница» на границе с Белоруссией
Польша закрывает пункт пропуска «Кузница» на границе с Белоруссией из-за ситуации с мигрантами. Об этом заявили в Пограничной страже страны.
21:27
SANA: сирийские объекты подверглись авиаударам Израиля
Объекты в сирийской провинции Хомс подверглись авиаударам со стороны Израиля, ранения получили двое военнослужащих, сообщает SANA.
21:24
Газизов: руководители клубов озвучат РПЛ позицию по Fan ID в конце ноября
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал возможное введение паспортов болельщиков (Fan ID) в чемпионате России по футболу.
21:12
В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в районе турецкого города Конья, сообщает Anadolu со ссылкой на Управление по чрезвычайным ситуациям.
21:06
На Украине сообщили, что чаще всего языковой закон нарушали в Харькове
По итогам исследования в Киеве, Харькове, Днепре и Одессе секретариат украинского уполномоченного по защите государственного языка установил, что чаще всего языковой закон нарушался в Харькове.