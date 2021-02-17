CNN: «худшая оплошность в банковской истории» — суд отказался вернуть Citibank ошибочно переведённые $500 млн

Суд не удовлетворил требование Citibank вернуть ему $500 млн, которые, как утверждают в банке, были по случайности переведены займодателям компании Revlon, передаёт CNN. По решению судьи, кредиторы могут оставить средства себе, поскольку эти деньги всё равно им предназначались и ответчики решили, что банк просто вносит платёж досрочно.

У Citibank не получится исправить «одну из худших оплошностей в банковской истории», сообщает CNN. Как постановил американский окружной суд, структура не сможет вернуть полмиллиарда долларов, которые она, по её же словам, случайно перевела кредиторам косметической компании Revlon.

Как объясняет канал, Citibank, выступающий в роли кредитного агента Revlon, должен был отправить $8 млн кредиторам в качестве выплат по процентам. Однако почему-то нулей в сумме оказалось больше, и в итоге банк перевёл по назначению в общей сложности $900 млн.

В августе Citibank обратился в суд с требованием вернуть средства, однако до сих пор так и не получил $500 млн от десяти инвестиционно-консультационных фирм.

CNN подчёркивает, что обычно закон встаёт на сторону ошибившейся стороны и наказывает тех, кто тратит по случайности доставшиеся им деньги. Так, в 2019 году в отношении пары из Пенсильвании были выдвинуты обвинения в особо тяжком преступлении, после того как они присвоили средства, случайно переведённые им на счёт.

Однако и в этой практике есть свои исключения: если деньги и так предназначались получателю и он не знал, что их перевели по ошибке, он имеет право оставить средства себе. Как утверждают кредиторы Revlon, они посчитали, что Citibank отправил им деньги в рамках досрочного погашения кредита компании. Переведённая сумма «до копейки» совпадала с суммой долга, хотя срок его выплаты ещё не наступил.

«Мы очень довольны продуманным, взвешенным и обстоятельным решением судьи Джесси Фёрмана», — прокомментировал юрист Бенджамин Файнстоун, представлявший двух кредиторов Revlon, Brigade и HPS Investment Partners.

Суд постановил, что ответчики вполне могли поверить, что перевод был совершён специально, особенно с учётом того, что Citibank осознал свою ошибку только день спустя.

«Поверить, что Citibank, одно из наиболее продвинутых финансовых учреждений в мире, сделал ошибку, каких никогда ранее не случалось, стоимостью почти в 1 миллиард долларов, было бы неразумно», — цитирует CNN судебные документы.

По данным канала, в ходе разбирательства, чтобы доказать неосведомлённость кредиторов об ошибке истца, защитой к делу были привлечены внутренние чаты между сотрудниками HPS Investment Partners. Участники переписки, состоявшейся уже после того, как Citibank известил компанию о случайном переводе, сочувствовали человеку, случайно отправившему $900 млн, и в шутку предполагали, что таков «минус работы на удалёнке — собака прошлась по клавиатуре».

Со своей стороны конгломерат Citigroup заявил, что «категорически не согласен» с решением суда и намерен подавать апелляцию.