Бой Давида с Голиафом: Fox News рассказал, как инвесторы-любители переиграли волков с Уолл-стрит

Хеджевые фонды в США понесли огромные убытки, когда простые американцы с помощью инвестиционных приложений вдруг подняли цену акций GameStop на 1200 процентов, передаёт Fox Business. «Уолл-стрит сходит с ума», — констатирует ведущий телеканала. Ситуация даже привлекла пристальное внимание администрации Байдена.

ЧАРЛЬЗ ПЕЙН, ведущий Fox Business: И Уолл-стрит сходит с ума. Теперь Уолл-стрит хочет изменить правила игры, потому что кучка людей со счетами от 500 долларов до 2500 долларов низвергают миллиардеров.



Чарльз Пейн так воодушевлён этим поединком Давида и Голиафа, который мы сейчас видим в Америке. Вся эта история заставляет нервничать воротил рынка инвестиций, а простым людям достаются большие деньги. С нами на связи корреспондент Fox Business Кристина Партсиневелос. Кристина?



КРИСТИНА ПАРТСИНЕВЕЛОС, корреспондент Fox Business: Это восстание интернет-трейдеров против Уолл-стрит. Мелкие розничные инвесторы, зачастую использующие приложения вроде Robinhood и TD Ameritrade, борются с крупными корпоративными инвесторами, в частности хеджевыми фондами, делающими ставку на падение акций. А в самом эпицентре борьбы оказались компании вроде GameStop.



Разберём пример GameStop, потому что это название сейчас у всех на устах. Только в прошлом году, в апреле, цена акции была заметно ниже трёх баксов. Акции компании падали последние несколько лет, потому что не так много людей ходят в магазины за видеоиграми. Их достаточно продаётся в интернете. Хеджевые фонды заметили эту отрицательную динамику и решили: «А давайте-ка займёмся короткими продажами GameStop и сделаем ставку на падение акций». Так они хотели подзаработать.



А розничные инвесторы, эти ребята с форумов Reddit и с TikTok, эти мелкие игроки увидели, что делают хеджевые фонды, и решили покупать GameStop, чтобы поднять цену. Цена пошла вверх. Даже сегодня мы видели пиковое значение 469 долларов. И все эти люди из хеджевых фондов потеряли деньги. Потому что они делали ставку на падение акций.



Вот что произошло. Мы видели, как цены на акции GameStop поднялись более чем на 1200 процентов, и это только за последний месяц. Рыночная капитализация составляет 32 миллиарда долларов. Хеджевые фонды ликвидируют свои позиции. А мелкие розничные инвесторы становятся так уверены в себе, что переключают своё внимание на другие акции, такие как AMC, Nokia и Blackberry.



И дело не столько в фундаментальных факторах, свидетельствующих о положении дел в компании, вроде финансового потока и рентабельности. Это, скорее, борьба мелких розничных инвесторов и корпоративной Америки, Уолл-стрит. Об этом сейчас говорят на многих форумах Reddit.



Но мы также видим повсеместно настороженное отношение к происходящему. Вопрос изучает Федеральная комиссия по связи. Глава NASDAQ говорит, что уделит этому пристальное внимание. То же самое говорит и экономическая команда Байдена. Даже сегодня торговая платформа TD Ameritrade заблокировала многие из этих сделок. Так что многие мелкие инвесторы очень раздосадованы. Ведь, по их словам, они всего лишь объединили усилия, чтобы поднять цену GameStop и многих других акций.



Вдобавок ко всему многие ветераны Уолл-стрит сейчас говорят, что эти мелкие розничные инвесторы неопытны и не диверсифицируют свои активы. Так что да, сейчас они могут быть в выигрыше, но их может ждать крах, как только эти акции упадут в цене. Но пока у многих из них дела неплохи. Харрис?



Да. Мы будем следить за развитием событий. Захватывающая история! Спасибо, Кристина.



Дата выхода в эфир 28 января 2021 года.