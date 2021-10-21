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Euronews: стюардессы закрытой авиакомпании Alitalia разделись на площади в знак протеста
Стюардессы ликвидированной итальянской авиакомпании Alitalia разделись на площади в центре Рима, протестуя против условий, которые предлагают бывшим сотрудникам при переходе в новую компанию ITA. На работу в ITA приняли лишь четвёртую часть персонала из Alitalia, при этом значительно урезав всем заработную плату, передаёт Euronews.

В центре Рима бывшие стюардессы разделись в знак протеста. В акции приняли участие около 50 сотрудниц прекратившей своё существование авиакомпании Alitalia.

Профсоюзы утверждают, что работников заставляют подписать контракты с низкими зарплатами в новой компании ITA. Она намного меньше, чем Alitalia, сохранила лишь чуть более трети её воздушного флота и около четверти сотрудников.

Профсоюзы также требуют, чтобы власти продлили для уволенных срок действия пособий по безработице до пяти лет. 

Дата выхода в эфир 21 октября 2021 года.

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Euronews Франция Европа
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