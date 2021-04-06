Insider: в США авиакомпания высадила из самолёта всех пассажиров из-за семьи, нарушившей масочный режим
— Disclose.tv (@disclosetv) April 5, 2021
— Disclose.tv (@disclosetv) April 5, 2021
Международный валютный фонд призвал к объединённой работе над иммунизацией против коронавируса, заявила главный экономист МВФ Гита Гопинат.
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе разговора с канадским премьер-министром Джастином Трюдо отметил важность содействия Оттавы в получении Киевом плана действий по членству в НАТО.
Советский биатлонист Дмитрий Васильев отреагировал на слова тренера сборной Норвегии по биатлону Зигфрида Мазе.
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали задержание журналистов CNN во Владимирской области.
В Общественной палате России удовлетворили представление ОНК Москвы о досрочном прекращении полномочий Марины Литвинович.
Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал назначение Виктора Гончаренко главным тренером краснодарской команды.
В Пензе возбуждено уголовное дело после того, как 15-летняя школьница во время конфликта на перемене ранила одноклассника ножом, сообщает региональное управление Следственного комитета.
Тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе ответил советскому биатлонисту Дмитрию Васильеву, который утверждал, что превосходство норвежцев в биатлоне и в лыжных гонках обусловлено узаконенным применением допинга в рамках терапевтических исключений (TUE).
Прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд уголовное дело в отношении трёх обвиняемых в убийстве российского и израильского предпринимателя Шабтая Калмановича.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Турция подтвердила готовность к возобновлению конструктивного диалога с Европейским союзом.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о включении в перечень стартовых площадок программы реновации 12 новых адресов.
Главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова рассказала, сколько сахара можно употреблять в день без вреда для здоровья.
Журнал Forbes составил рейтинг богатейших людей мира по итогам 2020 года. Российский сегмент рейтинга возглавил основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал о заседании совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Бывший наставник «Краснодара» Сергей Ташуев прокомментировал назначение Виктора Гончаренко главным тренером краснодарской команды.
Суд общей юрисдикции Еревана прекратил уголовное дело в отношении бывшего президента страны Роберта Кочаряна по статье о посягательстве на конституционный строй, передаёт Sputnik Армения.
Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском женщины, которая готовила еду на Вечном огне в Подмосковье.
Спортивный журналист Леонид Гольдман прокомментировал информацию о госпитализации капитана омского «Авангарда» защитника Алексея Емелина в НИИ Склифосовского.
Представитель немецкого кабинета министров заявил, что в Германии считают важным регулярное обсуждение конфликта на востоке Украины в рамках контактной группы.
Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров рассказал о ситуации в Венесуэле.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что за I квартал 2021 года в столице построили и ввели в эксплуатацию свыше 2,5 млн кв. м недвижимости.
Стали известны подробности госпитализации защитника и капитана омского «Авангарда» Алексея Емелина.
Экономист Владимир Колмаков оценил роль доллара во внешнеторговых расчётах.
Режиссёр Андрей Кончаловский принял решение снять свой фильм «Дорогие товарищи!» с номинации на кинопремию «Белый слон».
Девять человек доставлены в ОВД для дальнейших разбирательств из-за нарушения общественного порядка у колонии во Владимирской области, где находится Алексей Навальный.
Первый зампредседателя Госсовета Удмуртии, председатель постоянной комиссии Госсовета по здравоохранению, демографической и семейной политике Надежда Михайлова рассказала, что бюджет здравоохранения республики в 2020 году вырос на 30% и составил почти 37 млрд рублей.
В Казани спрос на готовый бизнес за прошедший квартал увеличился на 11%. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Авито», изучая ситуацию на рынке готового бизнеса по итогам I квартала 2021 года.
Госдума на пленарном заседании утвердила 12 мая датой отчёта правительства о работе за 2020 год.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели туристов на территории национального парка «Югыд ва», сообщает пресс-служба ведомства.
Глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук прокомментировал решение Киева отказаться от участия в переговорах в Минске по урегулированию ситуации на юго-востоке страны.
Twitter заблокировал аккаунт ведущей RT America Рейчел Блевинс за то, что она разместила ссылку на видео из Ирака, которое предоставил WikiLeaks Джулиан Ассанж в апреле 2010 года.
Минздрав Кировской области опубликовал суточную статистику заболеваемости коронавирусом. В регионе выявили 80 новых случаев COVID-19 за минувшие сутки.
Преподаватель актёрского мастерства для фигуристов Маргарита Бугаева рассказала о работе с ученицами тренера Этери Тутберидзе.
Вице-президент и руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Илья Уманский прокомментировал ситуацию с сезоном 2021 года.
В Белоруссии число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за сутки на 968 и достигло 329 258.
Сторона защиты обвиняемого в убийстве жены главного внештатного специалиста-нефролога Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Александра Земченкова обжаловала решение о заключении его под стражу.
Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Севастополе в среду, 7 апреля.
Сын главного нефролога Санкт-Петербурга Геннадий Земченков прокомментировал ситуацию с отцом, который обвиняется в убийстве жены в 2010 году.
На телеканале «Россия 1» и платформе «Смотрим» пройдёт прямая трансляция концерта «Юбилей полёта человека в космос» с космодрома Байконур. Мероприятие стартует 12 апреля в 23:15.
Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в столицу Пакистана — Исламабад. Об этом информирует ТАСС.
В ГУ МЧС по Ростовской области предупреждают, что 6 апреля в регионе ожидается ураганный ветер, скорость которого может достигать 23 м/с.
Главным претендентом на пост наставника хоккейного клуба «Динамо» является Алексей Кудашов.
Полиция американского штата Мэриленд заявила, что неизвестный злоумышленник устроил стрельбу в городе Фредерик.
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов дал советы по оформлению кредита.
Анестезиолог, реаниматолог, перфузиолог Георгий Кондратов рассказал о реакции пациента на новость о пожаре, произошедшем во время операции в кардиоцентре в Благовещенске.
Основатель сервиса по подбору автомобилей Help Buy Auto Павел Будяков рассказал, как определить пробег машины.
Уголовные дела в отношении трёх свидетелей, обвиняемых в даче ложных показаний по делу актёра Михаила Ефремова, поступили в Пресненский суд Москвы.
В Ханты-Мансийском автономном округе перед судом предстанут обвиняемые в сбыте наркотиков.
Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook предоставить информацию об утечке персональных данных российских пользователей соцсети.
Все пункты вакцинации от COVID-19 в Ставропольском крае будут работать без выходных.