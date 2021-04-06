Insider: в США авиакомпания высадила из самолёта всех пассажиров из-за семьи, нарушившей масочный режим

Своё решение высадить всех пассажиров из самолёта американская авиакомпания Spirit Airlines объяснила тем, что одна семья нарушила масочный режим и не захотела покидать борт, когда об этом попросила стюардесса, сообщает Insider. На видео, запечатлевшем часть инцидента, видно, что маска не надета только на маленьком ребёнке, который в тот момент ел, одна компания настаивает, что и родители тоже сняли с себя средства защиты — просто это не попало на камеру.

В понедельник 5 апреля американская авиакомпания Spirit Airlines высадила из своего самолёта всех пассажиров из-за семьи, нарушившей масочный режим и отказавшейся покидать борт, сообщает Insider.

Рейс Орландо, Флорида — Атлантик-Сити, Нью-Джерси, оказался отложен более чем на два часа. Часть инцидента была заснята на видео очевидцами и выложена в соцсети. При этом, как обращает внимание издание, все обстоятельства случившегося до сих пор неясны.

Как видно в набравшем множество просмотров и репостов ролике, стюардесса просит семью, состоящую из отца, беременной матери и двух маленьких детей, выйти из самолёта, поскольку они нарушили масочный режим. При этом на видео на обоих родителях надеты маски. Необходимого по правилам предмета индивидуальной защиты нет только на ребёнке, который сидит на коленях у матери и ест.

«Я вам сказала: нарушение правил — вам придётся выйти из самолёта. Я не хотела, чтобы до этого дошло», — обращается к семейству стюардесса. На вопрос супругов о том, кто нарушил масочный режим, бортпроводница указала на ребёнка и пригрозила высадить всех пассажиров и вызвать полицию, если предполагаемые нарушители не покинут борт самостоятельно.

Как напоминает Insider, согласно федеральному закону, все пассажиры самолёта в возрасте от двух лет должны находиться в маске за исключением того времени, пока они принимают пищу. Схожие правила действуют во многих транспортных средствах, включая автобусы и метро.

Журналистам не удалось выяснить, сколько лет ребёнку без маски, однако на видео родители говорят, что девочке месяц назад исполнилось два года. В комментарии Insider Spirit Airlines заявила, что её сотрудники попросили семью покинуть самолёт, поскольку сами родители не соблюдали масочный режим, однако, как настаивает компания, это на камеру не попало.

Spirit Airlines объяснила, что высадка всех присутствующих на борту — стандартный протокол на случай, если возникает конфликт с одним из пассажиров. Также компания подчеркнула, что к подобным мерам ей пришлось прибегнуть из-за того, что семья изначально отказалась покидать самолёт. Если бы нарушители масочного режима согласились уйти, все остальные пассажиры остались бы на борту.

По данным СМИ, после того как семья пообщалась с представителями руководства компании и согласилась оставаться в масках, ей разрешили ехать тем же рейсом. В отдельном ролике отец семейства объявил, что бортпроводница, которая пыталась его высадить, больше в самолёте не появлялась. Spirit Airlines отметила, что во второй раз посадку в самолёт проводил уже другой экипаж, правда, непонятно, обычная ли эта практика для подобных ситуаций.

Insider напоминает, что в прошлом году на плечи сотрудников авиакомпаний, сфер общественного питания и розничной торговли легла обязанность контроля над соблюдением масочного режима среди клиентов, некоторые из которых ни в какую не хотят носить средства защиты.