ABC News: из-за участившихся авиадебошей американские бортпроводники осваивают искусство самообороны
Руководство авиакомпании United Airlines распространило среди своих сотрудников служебную записку, потребовав от них не приматывать пассажиров к креслам при помощи клейкой ленты. Вот до чего мы дошли по итогам нынешнего года, на протяжении которого, как сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), было зафиксировано почти четыре тысячи инцидентов из-за дебоширов на борту. Но теперь некоторые бортпроводники решили взять безопасность — как свою лично, так и окружающих — в свои руки. Корреспондент ABC Джио Бенитес недавно посетил уникальную школу самообороны для бортпроводников. Может ли она задать образец для подражания для стюардов повсеместно?
Конфликты между бортпроводниками и пассажирами во время авиарейсов участились — и всё больше стюардов ради обеспечения безопасности в небе записываются на курсы самообороны.
Статистика удручает: с начала года FAA получило более 3800 отчётов об инцидентах. Столько авиадебоширов за такой короткий срок ведомство не фиксировало ещё никогда.
САРА НЕЛЬСОН, председатель Ассоциации бортпроводников США: Настолько серьёзной прямой угрозы для бортпроводников ещё не возникало никогда. Метят конкретно по тебе, а ты при этом должен перемещаться в замкнутом пространстве, в окружении такого количества незнакомых тебе людей, притом что не всегда можешь видеть, что они делают.
Съёмочной группе ABC News удалось попасть на недавно проводившееся Федеральной службой воздушных маршалов занятие по самообороне в конфликтах один на один. Такие занятия организуются в рамках особой программы Администрации транспортной безопасности США (TSA), приостановленной было из-за пандемии. Раньше их проводили раз в квартал для групп из восьми-девяти человек; теперь же они проходят ежемесячно, и в группах уже минимум по десять человек.
ДЖИО БЕНИТЕС, корреспондент ABC News: То есть, получается, что вы теперь проводите, по сути, в три-четыре раза больше занятий, а число их участников выросло вдвое.
ДЖЕЙ КАУРИ, федеральный воздушный маршал, инструктор: Да, именно так.
ДЖИО БЕНИТЕС: Это много.
Для бортпроводницы Стасии Гарднер нынешнее занятие стало уже не первым — она освежает навыки, но уже с новым настроем.
СТАСИЯ ГАРДНЕР, бортпроводница: Ну, а теперь я думаю: «Минуточку, а мне, небось, придётся это всё применять уже завтра». Но надеюсь, что всё-таки нет. Но не исключено, что придётся.
Таких мыслей не было и у Робин Гайлингер, которая проработала в небе 36 лет.
РОБИН ГАЙЛИНГЕР, бортпроводница: Мы сюда приходим не для того, чтобы учиться избивать пассажиров. Мы здесь затем, чтобы научиться пресекать правонарушения, которые участились во время пандемии, и поддерживать на борту спокойную обстановку. В этом плане мы все в одной лодке.
ДЖИО БЕНИТЕС: А ещё, Линдси, крупнейший в стране профсоюз бортпроводников призывает власти сделать эту программу обязательной на федеральном уровне. Линдси?
Да, можно без труда представить, что такие занятия будут проводиться по всей стране. Спасибо вам, Джио.
Дата выхода в эфир 18 августа 2021 года.
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