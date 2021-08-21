ABC News: из-за участившихся авиадебошей американские бортпроводники осваивают искусство самообороны

2021 год стал для США рекордным по происшествиям с авиадебоширами: с 1 января Федеральное управление гражданской авиации зафиксировало уже почти четыре тысячи случаев. В такой обстановке многие проводники решают во имя безопасности на борту обучиться самообороне. На таких занятиях, которые проводит для стюардов и стюардесс Федеральная служба воздушных маршалов США, побывал корреспондент американского ABC News.

Руководство авиакомпании United Airlines распространило среди своих сотрудников служебную записку, потребовав от них не приматывать пассажиров к креслам при помощи клейкой ленты. Вот до чего мы дошли по итогам нынешнего года, на протяжении которого, как сообщило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), было зафиксировано почти четыре тысячи инцидентов из-за дебоширов на борту. Но теперь некоторые бортпроводники решили взять безопасность — как свою лично, так и окружающих — в свои руки. Корреспондент ABC Джио Бенитес недавно посетил уникальную школу самообороны для бортпроводников. Может ли она задать образец для подражания для стюардов повсеместно?



Конфликты между бортпроводниками и пассажирами во время авиарейсов участились — и всё больше стюардов ради обеспечения безопасности в небе записываются на курсы самообороны.



Статистика удручает: с начала года FAA получило более 3800 отчётов об инцидентах. Столько авиадебоширов за такой короткий срок ведомство не фиксировало ещё никогда.



САРА НЕЛЬСОН, председатель Ассоциации бортпроводников США: Настолько серьёзной прямой угрозы для бортпроводников ещё не возникало никогда. Метят конкретно по тебе, а ты при этом должен перемещаться в замкнутом пространстве, в окружении такого количества незнакомых тебе людей, притом что не всегда можешь видеть, что они делают.



Съёмочной группе ABC News удалось попасть на недавно проводившееся Федеральной службой воздушных маршалов занятие по самообороне в конфликтах один на один. Такие занятия организуются в рамках особой программы Администрации транспортной безопасности США (TSA), приостановленной было из-за пандемии. Раньше их проводили раз в квартал для групп из восьми-девяти человек; теперь же они проходят ежемесячно, и в группах уже минимум по десять человек.



ДЖИО БЕНИТЕС, корреспондент ABC News: То есть, получается, что вы теперь проводите, по сути, в три-четыре раза больше занятий, а число их участников выросло вдвое.



ДЖЕЙ КАУРИ, федеральный воздушный маршал, инструктор: Да, именно так.



ДЖИО БЕНИТЕС: Это много.

ДЖЕЙ КАУРИ: Да, много. Нападения и происшествия на борту самолётов участились так сильно, как — по крайней мере на моей памяти — ещё не бывало. Единственное, что не изменилось, — это готовность бортпроводников и воздушных маршалов работать в команде.

В рамках четырёхчасового курса воздушные маршалы обучают бортпроводников различным методам разрядки конфликтов, а также приёмам самообороны на тот случай, если пассажиры прибегают к насилию.