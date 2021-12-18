Welt: на фоне пандемии число немцев за чертой бедности достигло рекордного уровня

По данным Немецкого паритетного благотворительного союза, в 2020 году уровень бедности в Германии достиг рекордной отметки 16 процентов, передаёт Welt. Пандемия коронавируса лишь усугубила ситуацию: за помощью стали обращаться те, у кого до пандемии дела шли относительно хорошо — самозанятые и лица, имеющие собственный бизнес. Кроме того, по оценкам благотворительного союза, правительство Германии приложило недостаточно усилий, чтобы помочь тем, кто страдал от бедности и до пандемии.

Как показывает последний годовой отчёт Немецкого паритетного благотворительного союза, бедность в Германии ​​растёт. В первую очередь ей подвержены родители-одиночки или люди с миграционным прошлым. Региональные различия в Германии очевидны: в то время как уровень бедности в Баварии и Баден — Вюртемберге относительно низок, в Бремене или Мекленбурге — Передней Померании он особенно высок. Коронавирус усугубляет проблему ещё сильнее.

На покупку свежих продуктов просто не хватает денег. В 2020 году уровень бедности в Германии был выше, чем когда-либо прежде. Бедными считались более 16 процентов жителей страны. Это 13,4 миллиона человек. Хотя из-за коронавируса резкого скачка не произошло, люди, у которых до пандемии дела шли хорошо, внезапно стали зависеть от помощи со стороны.

МАРТИНА ОСТЕРЛО, клиент благотворительной организации Tafel Viersen: Из-за коронавируса доход уменьшается, но по-прежнему приходится оплачивать многие счета, которые мне никто не оплачивает, а после денег не хватает уже на продукты или многие вещи.

От бедности в Германии страдает тот, кто имеет в своём распоряжении менее 1074 евро в месяц. Для семей с двумя детьми отметка находится на уровне 2256 евро. Бедными считаются даже те, кто не может позволить себе съём жилья, отопление или недельный отпуск.

Меры, связанные с коронавирусом, например пособие, выплачиваемое в связи с сокращением рабочего времени, всё-таки предотвратили худшее. Однако сейчас за черту бедности опустилось гораздо больше самозанятых и лиц, занимающихся собственным бизнесом.

По данным Немецкого паритетного благотворительного союза, федеральное правительство предпринимало недостаточно усилий, чтобы помочь людям, которые страдали от бедности и до этого.

Доктор УЛЬРИХ ШНАЙДЕР, Немецкий паритетный благотворительный союз: Только в 2021 году всем, кто получает пособие по безработице или базовую пенсию, была предоставлена как минимум единоразовая выплата в размере 150 евро.

Необходимые респираторы FFP2 также были предоставлены нуждающимся только через год после начала пандемии.

Бедность в Германии растёт. К сожалению, пандемия лишь усугубила эту печальную тенденцию.

Дата выхода в эфир 17 декабря 2021 года.