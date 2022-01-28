Euronews: Дания первой в Европе признает COVID-19 неопасным и отменит все ограничения

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила, что в стране будут сняты все остающиеся пока санитарные ограничения, связанные с коронавирусом. Это связано с высоким уровнем вакцинации населения: двумя дозами уже привито более 80 процентов населения страны, тремя — около 60 процентов. О смягчении санитарных правил сообщил и канцлер Австрии на фоне крайне низкого числа госпитализаций, передаёт Euronews.
Дания станет первой страной ЕС, отменяющей все санитарные ограничения, связанные с коронавирусом. Об этом сообщил официальный Копенгаген, уточнив, что с февраля COVID-19 исключают из списка заболеваний, являющихся критически опасными для общества.
МЕТТЕ ФРЕДЕРИКСЕН, премьер-министр Дании: Сегодня мы можем наконец выдохнуть и обрести привычную улыбку. Мы анонсируем новую веху. Да, у нас для вас прекрасные новости: мы можем снять остающиеся ограничения, связанные с коронавирусом.
В декабре на фоне резкого всплеска заражаемости Дания ввела «мягкий локдаун», закрыв школы и ограничив работу некоторых заведений. Была ускорена бустерная вакцинация: сегодня в стране три дозы прививки получили почти 60 процентов жителей, а двумя дозами привиты свыше 80 процентов.
О смягчении санитарных правил сообщил и канцлер Австрии Карл Нехаммер — и также на фоне крайне низкого числа госпитализаций. С конца января в стране отменят локдаун для непривитых граждан.
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