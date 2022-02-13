Не терпится увидеть, где сядет канцлер — FAZ о предстоящей встрече Путина и Шольца в Кремле

Во время встречи с Владимиром Путиным в Кремле президент Франции Эммануэль Макрон сидел так далеко от президента России, что между ними свободно могла «пройти российская бронетанковая дивизия», пишет Frankfurter Allgemeine. Германия в ожидании: сможет ли канцлер Олаф Шольц приблизиться к Путину на «длину тумбочки», как это удалось главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву?

Займёт ли канцлер Германии место за «столом размером с полуостров»? Сидевший на этом месте президент Франции Эммануэль Макрон напоминал «маленького лорда Фаунтлероя» («Маленький лорд Фаунтлерой» — детский роман англо-американской писательницы Фрэнсис Ходжсон Бёрнетт. — ИноТВ) за завтраком своего дедушки, старого графа Доринкорта, роль которого в Москве исполнял Путин. Чтобы глубоко заглянуть в якобы «бездушные глаза домовладельца», как это когда-то делал Байден, Шольцу «необходимо взять с собой хороший бинокль», пишет Frankfurter Allgemeine.

«Ведь за этим предметом мебели собеседники сидят так далеко друг от друга, что между ними может свободно пройти российская бронетанковая дивизия на пути на Украину. Но что значит «мебель»: эта мать всех столов переговоров в бело-золотых тонах — демонстрация силы», — отмечает автор статьи.

Канцлеру придётся «говорить немного громче», чтобы сидящий на другом конце стола понял, что он хочет ему сказать: ведь речь идёт о войне или мире, здесь не должно быть никаких недоразумений. Но их не сможет предотвратить даже «кристально чистая концепция стратегической неопределённости», ставшая, кажется, общим ориентиром германской правящей коалиции. Даже в области борьбы с пандемией «вряд ли возможна большая двусмысленность».

Немецкие политики правы: сейчас необходимо «выложить все карты на стол»! «А тот, что в Кремле, достаточно велик для этого и символичен в других отношениях. Неслучайно могучие опоры, на которых он стоит, имеют диаметр труб вызывающего споры газопровода «Северный...» Ой-ой-ой, мы почти назвали то, что нельзя называть! Канцлер избегал этого слова в Вашингтоне, как волшебное сообщество Хогвартса избегало слова Волан-де-Морт. Кто-то, должно быть, настойчиво посоветовал Шольцу перед встречей с Байденом: что бы ты ни делал, не упоминай о трубопроводе! Это могла быть только наш новый госсекретарь», — пишет автор статьи.

«Но что делать канцлеру, когда Путин спросит его, ну знаете, не для протокола? Шольц не может полагаться на тот факт, что его не слушает никто, кроме присутствующего сотрудника КГБ. Цветочная композиция на огромной нейтральной полосе стола определённо прослушивается до последнего лепестка», — иронизирует автор.

«Путин вынужден перегибать палку — и с мебелью, и с мобилизацией! Как продемонстрировало черноморское вино для Макрона, у него есть чутьё на тонкие послания. Почему он не распорядился привезти из Ялты уже проверенный стол, за которым Сталин обводил вокруг пальца западных союзников при разделении Европы? Нет, Путин должен доказать всему миру, что ему удастся сделать это даже за шестиметровой плитой», — утверждает журналист.

Конечно, даже она выглядит лишь как IKEA по сравнению «с действительно большим столом» в Доме народных собраний, к которому великий председатель КНР Си Цзиньпин приглашал избранных гостей на большой государственный банкет. Там они могли посмотреть на макет олимпийского ландшафта, «размеров которого хватило бы, чтобы воссоздать весь Тайвань, включая маршруты вторжения».

«Разве это не идея для несколько голого стола в Кремле? В знак доброй воли Путин мог бы воссоздать на своём столе Украину, эту красавицу, которая должна терпеть, нравится ли ей это или нет, как он популярно выразился. Берлин мог бы пожертвовать несколько шлемов от компании Playmobil, чтобы оправдать нашу историческую ответственность за идентичные оригиналу реплики», — рассуждает автор.

Париж сейчас так сильно «заботится о деэскалации», что не хочет рассматривать рассадку в Кремле как провокацию: предполагается, что дистанция была обусловлена ​​только «страхом Путина перед коронавирусом». Макрон категорически не хотел сдавать анализ российскому врачу. «Конечно, русским, которые хорошо разбираются в биологической войне, это должно было показаться подозрительным. Президент Казахстана Токаев, с другой стороны, не стеснялся сдавать образец ДНК; они давно знакомы. Этому ценному гостю позволили приблизиться к Путину на длину тумбочки. Нам не терпится увидеть, где будет сидеть наш канцлер», — отмечает Frankfurter Allgemeine.