Das Erste: власти Германии призвали своих граждан немедленно покинуть Украину

На фоне неоднократных предупреждений США о российском «вторжении» на Украину дипломатические усилия по урегулированию кризиса вновь набирают обороты: в субботу телефонные переговоры провели Байден и Путин, Макрон и Путин, Макрон и Шольц, сообщает Das Erste. Тем временем МИД Германии также не исключает возможности военного конфликта и призывает своих граждан покинуть Украину.

В последние несколько дней США неоднократно предупреждали своих союзников о том, что российская армия «готова и может в любой момент напасть на Украину». Поэтому лидерам стран вновь пришлось предпринять дипломатические усилия по снижению напряжённости. В субботу вечером президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры. В Белом доме указали, что беседа длилась около часа, сообщает Das Erste.

Как сообщил Белый дом, Байден призвал Путина отвести более 100 тыс. военных от границы с Украиной. По его словам, в случае вторжения США и их союзники дадут «решительный ответ» и это «дорого обойдётся» России. Байден предупредил о «массовых человеческих страданиях» и ослаблении позиций Москвы. Он подчеркнул, что дипломатия по-прежнему будет использоваться для разрешения конфликта, однако США готовы и к развитию «любого другого сценария».

В Кремле заявили, что Путин подробно изложил «принципиальные подходы российской стороны» и пояснил «необходимость решать вопросы, от которых реально зависит национальная безопасность России». Соображения Байдена «не затрагивают центральных, ключевых элементов российских инициатив».

Кроме того, в Кремле отметили, что «со стороны западных государств не осуществляется должного нажима с тем, чтобы Киев выполнял взятые на себя обязательства» по реализации Минских соглашений. По поводу возможного «вторжения» в Кремле лишь заявили, что американцы «искусственно раздувают истерию» и «ситуация просто доведена до абсурда».

Тем не менее, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, характер беседы был «довольно сбалансированным и деловым». По словам Ушакова, Байден изложил «целый ряд соображений, которые, на его взгляд, учитывают многие из российских озабоченностей и инициатив». Путин пообещал проанализировать соображения Байдена.

Высокопоставленный сотрудник администрации США подчеркнул, что динамика, сложившаяся в последние несколько недель, в результате беседы «принципиально не изменилась».

Кроме того, он отметил, что американская сторона выдвинула на обсуждение идеи относительно безопасности в Европе, которые также «снимут некоторые опасения России». Президенты России и США договорились поддерживать связь в ближайшие дни. Однако, по словам источника, как и прежде, «нельзя исключать, что Россия решится на военные действия».

Телефонный разговор с Путиным провёл и президент Франции Эммануэль Макрон. Как сообщили в Елисейском дворце, Макрон изложил Путину озабоченность европейских партнёров последними событиями. Они обсудили стабильность и безопасность в Европе, а также Минские соглашения.

Макрон заявил, что серьёзные переговоры несовместимы с эскалацией напряжённости вокруг Украины. В начале недели он лично встретится с Путиным в Москве.

По информации Кремля, Путин и Макрон обсудили «ситуацию, связанную с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском «вторжении» на Украину». Президент России указал на «накачку» Украины современными вооружениями и создание «предпосылок для возможных агрессивных действий украинских силовиков в Донбассе».

Затем, как подтвердил пресс-секретарь президента Франции, Макрон позвонил канцлеру Германии Олафу Шольцу. В понедельник Шольц планирует нанести визит на Украину. Во вторник он посетит Россию.

За несколько часов до телефонного разговора правительство Германии также рекомендовало своим гражданам покинуть Украину. «Если вы сейчас находитесь на Украине, взвесьте, есть ли в вашем присутствии экстренная необходимость. Если нет, немедленно покиньте страну», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел ФРГ.

Министерство предупредило: «В последние дни из-за масштабного присутствия и передвижения российских военных частей вблизи украинских границ напряжённость между Россией и Украиной вновь возросла. Нельзя исключать возможность военного конфликта».

Берлин пока не планирует закрывать посольство Германии на Украине, но ожидается, что часть сотрудников покинет страну. «Мы оставим наше посольство в Киеве открытым», — заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе своего визита в Египет. Однако, по её словам, число сотрудников будет сокращено. Членам семей сотрудников посольства также придётся покинуть страну.

Несколько других стран, в том числе США, Великобритания и Дания, ранее также порекомендовали своим гражданам покинуть страну. Об аналогичном шаге заявили и Австралия, Италия, Испания, Нидерланды, Швеция, Польша и Чехия. Американские сотрудники Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на Украине также начали покидать страну, сообщает Das Erste.