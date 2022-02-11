CNN: «всё может быстро выйти из-под контроля» — Байден посоветовал американцам немедленно покинуть Украину

Президент Джо Байден призвал американцев, находящихся на Украине, немедленно покинуть страну, поскольку ситуация быстро может выйти из-под контроля сообщает CNN. При этом американский лидер подчеркнул, что не рассматривает вариант эвакуации граждан США военными силами, как в Афганистане. По его словам, столкновение американских военных с российскими будет означать начало мировой войны.

Президент Джо Байден призвал американцев, находящихся на Украине, немедленно покинуть страну, сообщает CNN. «Американские граждане должны уехать прямо сейчас», — заявил Байден в интервью NBC News, которое вскоре должно выйти в эфир. «Это не тот случай, когда мы имеем дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из крупнейших армий в мире. Это совсем другая ситуация, и всё может быстро выйти из-под контроля», — отметил президент, говоря о скоплении российских войск вблизи украинской границы.

При этом Байден дал понять, что речь не идёт о ситуации, которая могла бы побудить его направить войска для спасения граждан США, пытающихся покинуть Украину. «Когда американцы и Россия начинают стрелять друг в друга — это мировая война», — подчеркнул американский лидер. По мнению Байдена, хотя президент России Владимир Путин и «достаточно безрассуден», чтобы начать вторжение, «он достаточно умён, чтобы не делать... ничего, что негативно сказалось бы на американских гражданах».

Как передаёт издание со ссылкой на источники в американском правительстве, Белый дом одобрил план размещения двух тысяч американских военных в Польше, чтобы помочь американцам эвакуироваться с Украины в случае вторжения России. В настоящее время американским вооружённым силам не разрешено входить на территорию Украины в случае начала войны и у них нет планов проводить операцию по эвакуации, аналогичную прошлогодней операции США в Афганистане. План в его нынешнем виде состоит в том, что войска 82-й воздушно-десантной дивизии начнут создавать зоны подготовки и временные убежища на территории Польши вблизи границы с Украиной, куда американцы, покидающие страну, могли бы обратиться за помощью. По словам одного из чиновников в Министерстве обороны США, эти объекты ещё не введены в эксплуатацию, но начнут подготавливаться по мере прибытия в Польшу большего числа американских военных.

10 февраля Госдепартамент США повторил предупреждение о том, что американцам не следует ездить на Украину «из-за возросших угроз российских военных действий», и призвал тех, кто находится в стране, немедленно уехать. Американским гражданам на Украине было рекомендовано «иметь в виду, что правительство США не сможет эвакуировать граждан США в случае военных действий России в любой точке Украины».

В интервью NBC News Байден также не согласился с выводами доклада армии США, в котором исследовались последние дни войны США в Афганистане и подробно описывалась неподготовленность администрации к захвату власти талибами*.

Результаты расследования были опубликованы на этой неделе в американских СМИ. В докладе говорится, что высокопоставленные чиновники Белого дома и Госдепартамента сопротивлялись усилиям военных по подготовке к выводу войск. Один из представителей верховного командования заявил, что военные были бы гораздо лучше подготовлены к проведению упорядоченной эвакуации, если бы политики обратили внимание на то, что происходило на местности.

«Послушайте, не бывает подходящего времени для вывода войск, но если бы мы не вышли, они признали, что нам пришлось бы снова вводить туда чертовски много военных», — заметил президент.

«И мы никоим образом никогда не собирались объединять Украину... я хотел сказать Ирак... Афганистан», — добавил Байден, очевидно, сделав ошибку. На его взгляд, гораздо более разумным решением было покинуть страну.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.