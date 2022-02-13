Times: британские военные инструкторы покинут Украину на выходных

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что персонал, направленный для обучения украинских военнослужащих обращению с поставленными Лондоном противотанковыми управляемыми ракетами, покинет страну на выходных, пишет The Times. Кроме того, всем британцам, находящимся на Украине, рекомендовали покинуть страну.

В выходные Великобритания выведет из Украины спецназовцев, направленных для обучения украинских военных, а британцам рекомендовали немедленно покинуть страну на фоне предупреждения Вашингтона о том, что Россия может вторгнуться на Украину уже в течение нескольких дней, сообщает The Times.

В пятницу вечером Министерство иностранных дел Великобритании посоветовало британцам покинуть Украину, «пока коммерческий транспорт ещё доступен». А в субботу утром замминистра обороны Соединённого Королевства Джеймс Хиппи заявил, что персонал, направленный для обучения местных военнослужащих обращению с поставленными Лондоном противотанковыми управляемыми ракетами, покинет страну в течение выходных.

«Все они будут вывезены. На Украине в случае конфликта не будет ни одного британского военнослужащего», — отметил Хиппи.

В четверг президент США Джо Байден также обратился к американцам с призывом покинуть Украину, заявив, что «ситуация может выйти из-под контроля очень быстро». В Вашингтоне также собираются эвакуировать американское посольство в Киеве.

Помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия может предпринять агрессивные шаги в отношении Украины «в любой день» во время Олимпийских игр в Пекине. Как отмечает The Times, реакция Кремля была «незамедлительной и гневной».

«Истерика Белого дома показательна как никогда. Англосаксам нужна война. Любой ценой. Провокации, дезинформация и угрозы — излюбленный метод решения собственных проблем», — прокомментировала высказывание Салливана официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Издание отмечает, что с рекомендацией о необходимости покинуть Украину в британском внешнеполитическом ведомстве выступили после того, как министр обороны Бен Уоллес покинул Москву после многочасовых переговоров. На пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба России Валерием Герасимовым Уоллес заявил, что ему было сказано, что Москва «не намерена» вторгаться на Украину.

Считается, что на Украине сейчас находятся тысячи британцев. Большинство из них имеют двойное гражданство или крепкие семейные связи и вряд ли уедут, пишет The Times. Предполагается, что британские войска из 16 штурмовой бригады, базирующейся в Колчестере, в случае необходимости могут быть направлены для эвакуации британских граждан из страны.