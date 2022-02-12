«Сейчас, завтра, никогда» — США продолжают пугать мир российским вторжением, не предоставляя доказательств

С ноября 2021 года США придерживаются стратегии «превентивного разоблачения» намерений России в отношении Украины, пишет Le Monde. В последние недели сообщения о скором вторжении Москвы в соседнюю страну появляются практически ежедневно, однако никаких доказательств так и не было предъявлено. Как отмечает издание, эта политика уже вызывает вопросы у европейских партнёров США и журналистов, однако американские власти предлагают верить им на слово.

«Прямо сейчас, завтра, через несколько недель или никогда», — такова сегодня, на взгляд Le Monde, «плавающая» позиция Белого дома в отношении угрозы российской военной операции на Украине. В течение почти трёх месяцев Вашингтон не прекращал предупреждать о подготовке российского вторжения путём публичных заявлений и регулярных утечек в прессу, отмечает издание.



Государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил в пятницу, что Россия стягивает ещё больше войск к границе с Украиной, и предупредил, что нельзя исключать вторжения во время зимних Олимпийских игр. «Сейчас такой период, когда вторжение может начаться в любой момент, и, чтобы было ясно, в том числе и во время Олимпийских игр», — заявил он после встречи с партнёрами США по четырёхстороннему диалогу по безопасности, отвергнув предположения о том, что Москва будет ждать окончания Игр в Пекине, чтобы не бросать тень на своего китайского союзника.



Как напоминает газета, 2 февраля администрация Байдена сообщила, что больше не будет использовать слово «неминуемая» для обозначения российской угрозы. Однако эта внезапная лексическая поправка, ставшая ответом на раздражение со стороны украинских властей, ничего не меняет в «двухполосной» стратегии США, принятой с ноября 2021 года, считает издание.

Первая часть этой стратегии заключается в том, чтобы заранее подготовить серьёзные экономические санкции, чтобы нанести удар по России, если её танки пересекут границу. Вторая — необычная и щекотливая часть — это агрессивная риторика по поводу не только действий, но и намерений России. «Своего рода превентивное разоблачение ради правого дела — предотвращения войны», — поясняет газета. Однако эта часть стратегии вызывает вопросы. «Разве Соединённые Штаты не занимаются таким образом дезинформацией, чтобы нарушить собственные расчёты Москвы, ввиду отсутствия выдвинутых доказательств?» — задаётся вопросом автор статьи.

Как напоминает издание, 7 февраля Джо Байден призвал граждан США, находящихся на Украине, покинуть страну. Это же предупреждение он повторил в интервью телеканалу NBC в четверг. Как замечает газета, такая «драматизация» объясняется не только травмой от хаотичного вывода войск из Афганистана, но и постоянным политическим выбором, который США делают с ноября 2021 года. Эта политика вызывает сдержанную закулисную реакцию европейцев. К тому же она «создаёт странный зеркальный эффект в сравнении с уже испытанными российскими методами», подчёркивает газета, напоминая о заявлениях российских властей о подготовке украинских войск американцами.

14 января Вашингтон обвинил Россию в отправке диверсантов в восточную часть Украины для организации провокации с использованием взрывчатых веществ, призванной стать поводом для военного вмешательства. 20 января Министерство финансов США объявило о введении санкций против четырёх украинцев, обвиняемых в «дестабилизирующей деятельности» против своей страны от имени российских спецслужб. Два дня спустя на этот раз британское правительство предупредило о разработанном Москвой плане «посадить в Киеве пророссийского лидера» вместо президента Владимира Зеленского.

Лондон с самого начала кризиса равнялся на Вашингтон в своих заявлениях и действиях, пишет Le Monde. В британском коммюнике упоминается также «информация о том, что российские спецслужбы поддерживают контакты с рядом бывших украинских политических деятелей». «Для тех, кто интересуется украинской политикой после «оранжевой революции» 2004 года, это замечание не является откровением и подрывает аналитическую компетентность его авторов», — делает вывод автор статьи.

28 января официальные источники в США сообщили, что российские военные направили запасы крови для переливания к границе, что свидетельствует о неизбежности наступления. 5 февраля стало известно, что 70% личного состава, оружия и снаряжения, необходимых для широкомасштабного вторжения, уже собрано. 7 февраля канал CNN сообщил о перехватах разговоров с участием нескольких российских официальных лиц, обеспокоенных стоимостью масштабной операции против Украины, которую Кремль не осознаёт. «Ни одно имя не упоминается, ни один фрагмент не опубликован», — подчёркивает Le Monde.

3 февраля министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен представили конгрессменам конфиденциальные материалы спецслужб. Российское вторжение — это «почти определённость», — заявил сенатор-республиканец Марко Рубио. Пресса немедленно поделилась этими катастрофическими прогнозами. Самый мрачный сценарий предполагал, что российские войска могут окружить или взять Киев, свергнуть президента Владимира Зеленского, спровоцировать массовый исход беженцев (от 1 млн до 5 млн человек), не говоря уже о гибели от 25 тыс. до 50 тыс. мирных жителей.

В этот же день в печатных СМИ появилась информация о том, что власти США располагали информацией о подготовке российскими службами фальшивого видео в качестве предлога для проведения операции. Утверждалось, что оно демонстрирует нападение украинских силовиков на русскоязычных жителей Восточной Украины. Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс в ответ на просьбу журналиста предоставить доказательства этой информации заявил: «Если вы сомневаетесь в авторитете правительства США, правительства Великобритании, других правительств, можете искать утешение в информации, опубликованной русскими...». Правда, позже Прайс позвонил репортёру, чтобы разрядить обстановку и сохранить лицо, замечает газета.