Главред: ещё два самолета с военной помощью от США прибыли в Киев

На Украину прибыли ещё два самолета с военной помощью от США. Как передаёт «Главред», по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Киев получил новую партию переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, а также военную амуницию для ВСУ. Всего на Украину прибыли уже 15 самолётов с американской военной помощью.
На Украину прибыли ещё два самолета с военной помощью от Соединённых Штатов Америки. Как пишет «Главред», министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Киев получил от США, в частности, новую партию переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.
«Ещё две птицы с военной помощью от наших партнёров из США в Киеве! Javelins, боевые выстрелы для гранатомёта и другая военная амуниция для вооружённых сил Украины», – написал глава Минобороны.
Как отмечает издание, вес груза, прибывшего на Украину двумя самолётами, в целом составляет около 130 тонн. Всего на Украину прибыли уже 15 самолётов с военной помощью от США общим весом более 1200 тонн.
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