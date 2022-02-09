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Вести: Киев получил от Лондона ракеты для борьбы с российским флотом

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Великобритания предоставила Киеву ракеты для борьбы с российским флотом в Чёрном и Азовском морях. Как передают «Вести», Пристайко отметил, что Великобритания ищет себе друзей, и Украина вполне подходит на эту роль, несмотря на весь багаж проблем, которые тянет за собой.
Вести: Киев получил от Лондона ракеты для борьбы с российским флотом
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Британское правительство предоставило Украине ракеты для борьбы с российским флотом в Чёрном море. Как пишут «Вести», об этом заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.

«В первый раз наши вооружённые силы, в частности ВМС, получат реальное оружие, ракеты, которые позволят нам наконец противопоставить что-то россиянам в Чёрном и Азовском морях», — поделился дипломат.

По словам Пристайко, Великобритания ищет себе друзей — и Украина вполне подходит на эту роль, несмотря на весь багаж проблем, которые тянет за собой. Чтобы продемонстрировать готовность к союзу, Лондон заключил с Киевом военное соглашение на ₤2 млрд.
 
«Наши вооружённые силы таких серьёзных средств для развития извне не получали никогда», — отметил посол.
 
Как напоминает издание,  8 февраля в аэропорту Борисполь приземлился военно-транспортный самолёт Королевских военно-воздушных сил Великобритании Boeing C-17A Globemaster III. Воздушное судно может перевозить до 77,5 тонны грузов, однако что находилось на борту — неизвестно.

 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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