Вести: Киев получил от Лондона ракеты для борьбы с российским флотом

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Великобритания предоставила Киеву ракеты для борьбы с российским флотом в Чёрном и Азовском морях. Как передают «Вести», Пристайко отметил, что Великобритания ищет себе друзей, и Украина вполне подходит на эту роль, несмотря на весь багаж проблем, которые тянет за собой.

Британское правительство предоставило Украине ракеты для борьбы с российским флотом в Чёрном море. Как пишут «Вести», об этом заявил посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко.

«В первый раз наши вооружённые силы, в частности ВМС, получат реальное оружие, ракеты, которые позволят нам наконец противопоставить что-то россиянам в Чёрном и Азовском морях», — поделился дипломат.

По словам Пристайко, Великобритания ищет себе друзей — и Украина вполне подходит на эту роль, несмотря на весь багаж проблем, которые тянет за собой. Чтобы продемонстрировать готовность к союзу, Лондон заключил с Киевом военное соглашение на ₤2 млрд.

«Наши вооружённые силы таких серьёзных средств для развития извне не получали никогда», — отметил посол.

Как напоминает издание, 8 февраля в аэропорту Борисполь приземлился военно-транспортный самолёт Королевских военно-воздушных сил Великобритании Boeing C-17A Globemaster III. Воздушное судно может перевозить до 77,5 тонны грузов, однако что находилось на борту — неизвестно.