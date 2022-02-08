24 канал: Украина анонсировала большие учения ВСУ с «байрактарами» и «джавелинами»

В ответ на российско-белорусские учения «Союзная решимость-2022» Украина планирует провести собственные манёвры. Как передаёт «Телеканал новин 24», украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что ВСУ будут применять на них, в том числе, оружие, переданное Киеву западными союзниками.
В дни проведения российско-белорусских учений «Союзная решимость-2022» Украина планирует провести собственные манёвры. Как передаёт «Телеканал новин 24», об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников.
Министр обороны Украины напомнил, что в Белоруссии через несколько дней начнутся военные учения. При этом в целом Россия сосредоточила у украинских границ уже 140 тыс. военных. Поэтому вооружённые силы Украины не будут отсиживаться и проведут учения и у себя.
«Назову места, где они будут проходить — это Ровно, Ковель, Овруч, Широкий лан, Олешковские пески, Чернигов, Чугуев, Сумы, Одесса. И это только полигоны», — рассказал министр обороны.
Резников добавил, что учения будут проходить и в других местах, причём украинские военные будут применять беспилотники Bayraktar, противотанковые комплексы Javelin и переносные ракеты NLAW.
Переболевшим коронавирусом пациентам с 21 февраля будут выдавать сертификат на год при наличии положительного ПЦР-теста и результатов теста на антитела. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.
Мужчина, подозреваемый в склонении к употреблению наркотиков и изнасиловании 12-летней девочки в больнице в Ленинградской области, задержан. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления СК России.
Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн выразил мнение, что в России спад заболеваемости коронавирусной инфекцией, в частности штаммом «омикрон», будет заметен к концу февраля.
Аналитик Центра цивилизационных стратегий Виталий Волчков в беседе с RT прокомментировал заявление главы Министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэра о том, что одним из главных пунктов выхода из кризиса с Россией является запуск «Северного потока — 2».
Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал, что при инфицировании штаммом коронавируса «омикрон» стоит обратиться за врачебной помощью в том случае, если температуру не удаётся сбить в течение нескольких дней.
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном по итогам переговоров в Киеве раскритиковал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о возможном прекращении поставок Украине энергоресурсов из Белоруссии.
Директор Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа )ХМАО) Алексей Добровольский сообщил, что листки временной нетрудоспособности в регионе можно оформить без посещения поликлиники или вызова врача на дом.