24 канал: Украина анонсировала большие учения ВСУ с «байрактарами» и «джавелинами»

В ответ на российско-белорусские учения «Союзная решимость-2022» Украина планирует провести собственные манёвры. Как передаёт «Телеканал новин 24», украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что ВСУ будут применять на них, в том числе, оружие, переданное Киеву западными союзниками.

В дни проведения российско-белорусских учений «Союзная решимость-2022» Украина планирует провести собственные манёвры. Как передаёт «Телеканал новин 24», об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников.

Министр обороны Украины напомнил, что в Белоруссии через несколько дней начнутся военные учения. При этом в целом Россия сосредоточила у украинских границ уже 140 тыс. военных. Поэтому вооружённые силы Украины не будут отсиживаться и проведут учения и у себя.

«Назову места, где они будут проходить — это Ровно, Ковель, Овруч, Широкий лан, Олешковские пески, Чернигов, Чугуев, Сумы, Одесса. И это только полигоны», — рассказал министр обороны.

Резников добавил, что учения будут проходить и в других местах, причём украинские военные будут применять беспилотники Bayraktar, противотанковые комплексы Javelin и переносные ракеты NLAW.