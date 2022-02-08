Myśl Polska: альянс Украины, Польши и Англии — опасный союз

Чувствуя слабость Германии, Великобритания начинает предъявлять претензии на распространение своего влияния в Восточной и Центральной Европе. Однако, считает автор Myśl Polska Станислав Левицкий, противостоять России в одиночку она не в силах, поэтому взгляд Лондона упал на Польшу, которой вместе с Украиной предлагается создать трёхсторонний альянс. Но Левицкий отмечает, что поляки помнят 1939 год и то, какими последствиями заканчиваются союзы с британцами.

Складывается впечатление, что Запад охотно хотел бы прощупать силу России, использовав для этого Украину, а возможно, и Польшу. Как пишет автор Myśl Polska Станислав Левицкий, особенно показательно, следуя многовековой традиции, действует Великобритания, которая ещё с ноября прошлого года начала демонстрировать воинственные жесты. Прозвучало объявление, что на Украину готовы вылететь 600 британских спецназовцев, а министр иностранных дел Лиз Трасс в военной форме прокатилась на танке по британской военной базе в Эстонии.

Однако, продолжает автора материала, такая демонстрация решимости, вписывающаяся в известную с XIX века британскую стратегию действий на опережение, не произвела на Путина особого впечатления. В начале декабря британцы сообщили, что не станут отправлять на Украину никаких войск. Однако это не означает, что они перестали искать добровольцев, и их взгляд упал на Польшу: Трасс заявила, что Великобритания рассматривает возможность создания трёхстороннего союза с участием Киева и Варшавы.

Как напоминает Левицкий, в Польше найдётся мало людей, не знающих, какими плачевными последствиями обернулось заключение союза с Великобританией в 1939 году. Полагаясь на него, Польша вступила в войну, однако британцы «сначала не оказали никакой помощи, а позже сделали только хуже».

«При таком союзнике не нужно никаких врагов. Кто связывается с кем-то таким, вредит самому себе», — пишет автор статьи.

Однако, продолжает он, слабость британской армии, которая имеет всего 227 танков (согласно данным из «Военного баланса» за 2021 год), не позволяет Лондону мериться силами с Россией. Впрочем, это не мешает Лондону сделать так, «чтобы каштаны из огня за него таскал кто-то другой». И «переплюнул» всех заместитель министра обороны Джеймс Хиппи, который сравнил современную ситуацию с 1939 годом и заявил, что гордится действиями Британии.

«Быть британцем означает быть готовым нести помощь и защиту тем, кто не может защитить себя сам. Поэтому мы пришли на помощь Польше в 1939 году», — писал он.

«Как мы видим, англичане не теряют позитивного настроя, а нас, видимо, считают последними дураками, раз снова предлагают нам такой «союз», — отмечает Станислав Левицкий.

По его мнению, Великобритания вступила на территорию, которую США после избрания Байдена в некотором смысле передали в управление Германии. Однако Берлин стал настолько слаб, что Борис Джонсон решил игнорировать немецкие претензии на распространение влияния в Восточно-Центральной Европе.

«Нечто подобное мы наблюдали в 2014 году на Украине, когда Виктория Нуланд смутила покой своим знаменитым «F*ck the EU». Сейчас Джонсон будто бы заявляет: «К чёрту Германию!» То, что Германия слаба и пассивна, видно каждому. Просто пришли времена, когда всё большее значение обретает военный потенциал, а немцы его не имеют. В международной политике почти всегда наступает момент, когда требуется сослаться на силу. Это, как говорили в древности, «последний довод королей», — заключает автор материала.