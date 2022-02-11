WP: реформы не помогли — США обновили антирекорд по количеству убитых полицией

В прошлом году американская полиция застрелила не менее 1055 человек, что стало самым высоким показателем за последние семь лет, пишет The Washington Post со ссылкой на собственную статистику. По мнению издания, эти данные демонстрируют, насколько сложно переломить существующую тенденцию, несмотря на недовольство общества и попытки изменить правоохранительные органы.

В прошлом году американская полиция застрелила не менее 1055 человек, что стало самым высоким показателем с тех пор, как семь лет назад The Washington Post начала отслеживать эту статистику. По мнению издания, эти данные подчёркивают, насколько сложно сократить число подобных инцидентов, несмотря на постоянное внимание общественности к этой проблеме.

В 2019 году число убитых стражами правопорядка в США составляло 999 человек, в 2020-м оно достигло 1021. Новый антирекорд был зафиксирован на фоне общенационального всплеска насильственных преступлений, который, впрочем, далёк от исторического максимума, отмечается в статье.

Призывы к кардинальному реформированию полиции усилились после убийства Джорджа Флойда. В прошлом году в законодательные собрания штатов внесли более 400 проектов, призванных ограничить применение силы. Органы всё чаще сотрудничали с экспертами в области психического здоровья, а в городах создавались гражданские наблюдательные советы для изучения эксцессов.

Ничто из этого не помогло уменьшить количество людей, убитых полицейскими в прошлом году. Более того, если верить данным The Washington Post, в целом с 2015-го по 2021 год количество таких случаев слегка увеличивалось.

Демографический состав людей, погибших от пуль американских полицейских, заметно не изменился. В прошлом году все они, кроме 15%, были вооружены. 94% составляли мужчины. Примерно у 14% имелись проблемы с психическим здоровьем. При этом издание не указывает расовое соотношение среди убитых, ссылаясь на неполноту имеющихся данных.

Примерно 20% прошлогодних убийств были зафиксированы на нательные камеры полицейских, что стало самым высоким показателем с 2015 года. Вероятно, это свидетельствует о том, что сотрудники правоохранительных органов не меняют своё поведение, несмотря на наличие устройств, считает профессор уголовного правосудия Стоктонского университета Нусрет Сахин.

Громким случаем прошлого года также стало убийство восьмилетней Фанты Билити в Пенсильвании. Местные полицейские «по ошибке» расстреляли машину, в которой находилась девочка, полагая, что оттуда по ним ведётся огонь.

Тем не менее профессор права и криминалист Калифорнийского университета в Беркли Франклин Зимринг полагает, что рост числа убийств полицейскими с 2020 по 2021 год был «относительно незначительным». Он обращает внимание, что процентное изменение оказалось небольшим и составило только 3%.

Зимринга не удивляет, что прошлогодние реформы полиции не уменьшили количество смертельных случаев. По его словам, могут пройти годы, прежде чем принятые меры дадут ощутимый результат.

«Хорошая новость в том, что ситуация не становится намного хуже, — прокомментировал эксперт статистику The Washington Post по 2021 году. — А очень плохая новость в том, что лучше она тоже не становится».