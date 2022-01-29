Insider: прошлый год побил все рекорды по числу нападений на азиатов в Сан-Франциско

Статистика за 2021 год показала, что количество нападений в Сан-Франциско, направленных против людей азиатского происхождения и совершённых на почве расовой ненависти из-за вспышки COVID-19, выросло в несколько раз. При этом больше половины этих атак, как предполагается, совершил один и тот же подозреваемый. Городские власти и полиция пообещали усилить меры безопасности, чтобы максимально защитить всех жителей Сан-Франциско, сообщает Insider.

Если за весь 2019 год в Сан-Франциско было зафиксировано всего восемь нападений на выходцев из Азии, а за 2020-й — девять, то статистика за прошлый год побила все рекорды. Как показывают предварительные данные, в 2021 году в полицию поступило 60 сообщений о подобных инцидентах. Об этом сообщили городские власти на специальной пресс-конференции при участии представителей полиции, которая состоялась во вторник, пишет Insider.



Эту статистику ещё должно окончательно утвердить Министерство юстиции штата Калифорния. Однако данный доклад наглядно иллюстрирует, что на фоне пандемии COVID-19 неприязненное отношение к людям азиатской внешности в США растёт. При этом число нападений и других преступлений, совершённых против них на почве расизма и межнациональной неприязни, выросло в Сан-Франциско за 2021 год более чем в шесть раз, отмечается в статье.



Как заявил начальник полиции Сан-Франциско Билл Скотт на пресс-конференции во вторник, следователи предполагают, что за половину этих инцидентов в городе несёт ответственность один человек, арестованный в августе прошлого года. Его имя не разглашается, однако вскоре ему могут быть предъявлены дополнительные обвинения в преступлениях, совершённых против азиатов на почве расовой ненависти, сообщает Insider.



Но даже если вычесть 31 инцидент, который приписывают обвиняемому, общее количество проявлений ненависти в отношении выходцев из Азии, включая грабежи и нападения, увеличилось в Сан-Франциско за прошлый год в три раза, подчёркивается в статье. «Это вызывает озабоченность и тревогу», — заявил Скотт во время пресс-конференции.



Он также пообещал, что правоохранительные органы усилят охрану на предстоящих публичных празднованиях Нового года по лунному календарю, которые начнутся на следующей неделе. «Если кто-то думает, что сможет легко проникнуть в Сан-Франциско и терроризировать наши азиатские общины — вы глубоко ошибаетесь, и вы не уйдёте от ответственности», — подчеркнул Скотт.



Городские власти также пообещали усилить меры безопасности, чтобы гарантировать защиту всем американцам азиатского происхождения. Мэр Лондона Николь Брид также выразила своё негодование в отношении всплеска насилия против азиатов, особенно в отношении пожилых людей, что побудило местные власти принять целую серию мер по их защите.



В частности, была создана специальная программа, в рамках которой пожилым людям предлагают компаньонов для сопровождения во время прогулок, сообщается в статье. Также было усилено полицейское патрулирование в районах массового проживания выходцев из Азии. Однако Брид подчеркнула, что необходимы дополнительные меры, поскольку многие всё ещё не решаются сообщать в полицию о нападениях на почве расовой неприязни, поэтому фактических случаев может быть гораздо больше.



По мнению экспертов, всплеск атак на почве ненависти против американцев азиатского происхождения и выходцев из Тихоокеанского региона, который в прошлом году был зафиксирован практически на всей территории США, мог быть спровоцирован частично и негативными заявлениями бывшего президента Дональда Трампа, в частности, обвинявшего Китай в распространении COVID-19. Сообщается также, что с марта 2020 года по сентябрь 2021-го в США в целом произошло более 10 тыс. подобных инцидентов, пишет Insider.